Нардеп Фельдман пожаловался Зеленскому, что его терроризируют из-за рынка "Барабашово"

Народный депутат "ОПЗЖ" Александр Фельдман направил президенту Владимиру Зеленскому и силовикам открытое письмо по поводу угроз, которые он получает из-за рынка "Барабашово". Нардеп подозревает, что к угрозам причастен мэр Харькова Геннадий Кернес.

Источник: пресс-служба Фельдмана

Прямая речь Фельдмана: "Угрозы жизни и здоровью — в отношении меня лично и членов моей семьи – приходили с неизвестных телефонных номеров и раньше, но стали систематическими именно в нынешнем году.

Все они касаются моей позиции по защите интересов многих тысяч предпринимателей, работающих на ТЦ "Барабашово", против посягательств на рынок со стороны нынешнего руководства Харьковского горсовета и лично Кернеса, а также инициированного им незаконного строительства дороги через "Барабашово".

Детали: Свое обращение он направил не только Зеленскому, но генпрокурору Ирине Венедиктовой, министру внутренних дел Арсену Авакову и главе СБУ Ивану Баканову.

По его словам, обращения по этому поводу в правоохранительные органы не дали результатов: "Исполнители и заказчики не были найдены и привлечены к ответственности".

Нардеп сообщил, что очередное sms-сообщение с угрозами получил 29 июля. В нем было сказано: "Если не прекратишь собирать пикеты и не оставишь рынок, вместо яиц полетит что-то посерьезнее. Помни о семье. Тебе есть что терять".

Отмечается, что подобные сообщения пришли также руководству Концерна "АВЭК и Ко" и ТЦ "Барабашово".

Фельдман считает, что эти угрозы могут быть связаны с серией пикетов, которые группа предпринимателей "Барабашово" провела 28 июля в Киеве с требованием остановить Кернеса.

Так, по словам нардепа, на один из этих пикетов напали неизвестные люди спортивного телосложения в масках.

Он добавил, что ранее такие же люди осуществляли поджоги и нападения на территории ТЦ "Барабашово".

Фельдман не исключает, что усиление угроз может иметь связь с его решением баллотироваться на пост харьковского городского головы.

Что было раньше: 29 июля Фельдман подал иск на Кернеса о защите чести и достоинства.

Иск касается слов Кернеса, что якобы Фельдман организовал поджог техники, которая прибыла на место строительства новой дороги через "Барабашово".

Поджог произошел 22 июля в 3:50. Неизвестные бросили бутылки с зажигательной смесью на площадку, где начато строительство.

22 июля из-за поджога полиция открыла производство по ч.2 ст.194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) УК.

Напомним: