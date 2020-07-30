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Бойовики двічі провокували українських захисників – ООС

Четвер, 30 липня 2020, 17:52

Від початку поточної доби обліковано 2 факти порушення ворогом режиму "тиша".

Джерело: штаб ООС

Дослівно: Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається повністю контрольованою.

У смугах відповідальності більшості бойових бригад обстрілів з боку противника не зафіксовано. Від початку поточної доби обліковано 2 факти недотримання ворогом режиму "тиша".

Для провокації українських захисників біля Оріхового збройні формування Російської Федерації використали стрілецьку зброю, а неподалік Новотошківського додався ще й постріл з підствольного гранатомету".

Деталі: В штабі зазначають, що провокації були "не прицільними", тому ЗСУ у відповідь не стріляли.

Передісторія:

  • З опівночі 27 липня на Донбасі почав діяти режим повного та всеосяжного припинення вогню, про який домовились на засіданні Тристоронньої контактної групи.
  • Проте, за словами головнокомандувача Об'єднаних сил генерал-лейтенанта Володимира Кравченка, менш ніж через годину бойовики порушили режим припинення вогню і обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі.
  • У зв’язку із введенням режиму повного та всеосяжного припинення вогню на Донбасі заборонили проводити будь-які розвідувальні дії та використовувати літальні апарати. Про всі заборони після розмови двох президентів детально повідомили в Міноборони.

Українська правда
Теми: ДонбасООСбойові діївійна


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