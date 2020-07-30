Бойовики двічі провокували українських захисників – ООС
Четвер, 30 липня 2020, 17:52
Від початку поточної доби обліковано 2 факти порушення ворогом режиму "тиша".
Джерело: штаб ООС
Дослівно: Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається повністю контрольованою.
У смугах відповідальності більшості бойових бригад обстрілів з боку противника не зафіксовано. Від початку поточної доби обліковано 2 факти недотримання ворогом режиму "тиша".
Для провокації українських захисників біля Оріхового збройні формування Російської Федерації використали стрілецьку зброю, а неподалік Новотошківського додався ще й постріл з підствольного гранатомету".
Деталі: В штабі зазначають, що провокації були "не прицільними", тому ЗСУ у відповідь не стріляли.
Передісторія:
- З опівночі 27 липня на Донбасі почав діяти режим повного та всеосяжного припинення вогню, про який домовились на засіданні Тристоронньої контактної групи.
- Проте, за словами головнокомандувача Об'єднаних сил генерал-лейтенанта Володимира Кравченка, менш ніж через годину бойовики порушили режим припинення вогню і обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі.
- У зв’язку із введенням режиму повного та всеосяжного припинення вогню на Донбасі заборонили проводити будь-які розвідувальні дії та використовувати літальні апарати. Про всі заборони після розмови двох президентів детально повідомили в Міноборони.
Українська правда