Бойовики двічі провокували українських захисників – ООС

Від початку поточної доби обліковано 2 факти порушення ворогом режиму "тиша".

Джерело: штаб ООС

Дослівно: Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається повністю контрольованою.

У смугах відповідальності більшості бойових бригад обстрілів з боку противника не зафіксовано. Від початку поточної доби обліковано 2 факти недотримання ворогом режиму "тиша".

Для провокації українських захисників біля Оріхового збройні формування Російської Федерації використали стрілецьку зброю, а неподалік Новотошківського додався ще й постріл з підствольного гранатомету".

Деталі: В штабі зазначають, що провокації були "не прицільними", тому ЗСУ у відповідь не стріляли.

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