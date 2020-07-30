Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Боевики дважды провоцировали украинских защитников – ООС

Четверг, 30 июля 2020, 17:52

С начала текущих суток учтено 2 факта нарушения врагом режима "тишина".

Источник: штаб ООС

Дословно: Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается полностью контролируемой.

В полосах ответственности большинства боевых бригад обстрелов со стороны противника не зафиксировано. С начала текущих суток учтено 2 факта несоблюдения врагом режима "тишина".

Для провокации украинских защитников у Орехова вооруженные формирования Российской Федерации использовали стрелковое оружие, а неподалеку Новотошковского добавился еще и выстрел из подствольного гранатомета".

Детали: В штабе отмечают, что провокации были "не прицельными", поэтому ВСУ в ответ не стреляли.

Предыстория: 

  • С полуночи 27 июля на Донбассе начал действовать режим полного и всеобъемлющего прекращения огня, о котором договорились на заседании Трехсторонней контактной группы.
  • Однако, по словам главнокомандующего Объединенных сил генерал-лейтенанта Владимира Кравченко, менее чем через час боевики нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции ВСУ на Донбассе.
  • В связи с введением режима полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе запретили проводить какие-либо разведывательные действия и использовать летательные аппараты. Обо всех запретах после разговора двух президентов подробно сообщили в Минобороны.

Темы: ДонбассООСбоевые действиявойна


powered by lun.ua
Главное сегодня

Трамп предложил перенести президентские выборы в США

Кравчук официально возглавил минские переговоры по Донбассу

видеоNASA запустила новый марсоход, который будет искать жизнь на Марсе

В СК Беларуси связали задержание "вагнеровцев" с оппонентами Лукашенко

видео Кравчук согласился стать главой украинской делегации в ТКГ

Украина и Беларусь усиливают границу после задержания боевиков

Все новости...
Донбасс
Зеленскому доложили о единичных "эмоциональных" обстрелах на Донбассе
Украина будет инициировать экстрадицию задержанных в Беларуси боевиков – СБУ
Украина может потребовать экстрадиции "вагнеровцев" из Беларуси
Последние новости
17:52
Боевики дважды провоцировали украинских защитников – ООС
17:46
Закрытие межбанка: гривня немного ослабла
17:34
Председатель Киевского облсовета сложил мандат, а Ляшко обозвал его "проституткой"
17:29
Минцифры запускает бета-тестирование приложения "Дія 2.0": что в новой версии
17:25
Обстрел машины и "убийство" на Полтавщине инсценировала полиция
17:24
Венедиктова взяла в советники Пискуна
17:06
ЕС обновил список "безопасных" стран, Украины в нем нет
16:55
На карантине больше украинцев здали ВНО на 200 баллов, чем в 2019 году
16:53
видео На украинском курорте нардепа от "Слуги народа" ударили по лицу
16:48
Бизнес выступил против законопроекта, который меняет налогообложение в IT-сфере
Все новости...