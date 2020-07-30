Боевики дважды провоцировали украинских защитников – ООС
Четверг, 30 июля 2020, 17:52
С начала текущих суток учтено 2 факта нарушения врагом режима "тишина".
Источник: штаб ООС
Дословно: Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается полностью контролируемой.
В полосах ответственности большинства боевых бригад обстрелов со стороны противника не зафиксировано. С начала текущих суток учтено 2 факта несоблюдения врагом режима "тишина".
Для провокации украинских защитников у Орехова вооруженные формирования Российской Федерации использовали стрелковое оружие, а неподалеку Новотошковского добавился еще и выстрел из подствольного гранатомета".
Детали: В штабе отмечают, что провокации были "не прицельными", поэтому ВСУ в ответ не стреляли.
Предыстория:
- С полуночи 27 июля на Донбассе начал действовать режим полного и всеобъемлющего прекращения огня, о котором договорились на заседании Трехсторонней контактной группы.
- Однако, по словам главнокомандующего Объединенных сил генерал-лейтенанта Владимира Кравченко, менее чем через час боевики нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции ВСУ на Донбассе.
- В связи с введением режима полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе запретили проводить какие-либо разведывательные действия и использовать летательные аппараты. Обо всех запретах после разговора двух президентов подробно сообщили в Минобороны.