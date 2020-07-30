Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Боевики дважды провоцировали украинских защитников – ООС

Четверг, 30 июля 2020, 17:52
Боевики дважды провоцировали украинских защитников – ООС

С начала текущих суток учтено 2 факта нарушения врагом режима "тишина".

Источник: штаб ООС

Дословно: Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается полностью контролируемой.

В полосах ответственности большинства боевых бригад обстрелов со стороны противника не зафиксировано. С начала текущих суток учтено 2 факта несоблюдения врагом режима "тишина".

Для провокации украинских защитников у Орехова вооруженные формирования Российской Федерации использовали стрелковое оружие, а неподалеку Новотошковского добавился еще и выстрел из подствольного гранатомета".

Детали: В штабе отмечают, что провокации были "не прицельными", поэтому ВСУ в ответ не стреляли.

Предыстория: 

  • С полуночи 27 июля на Донбассе начал действовать режим полного и всеобъемлющего прекращения огня, о котором договорились на заседании Трехсторонней контактной группы.
  • Однако, по словам главнокомандующего Объединенных сил генерал-лейтенанта Владимира Кравченко, менее чем через час боевики нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции ВСУ на Донбассе.
  • В связи с введением режима полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе запретили проводить какие-либо разведывательные действия и использовать летательные аппараты. Обо всех запретах после разговора двух президентов подробно сообщили в Минобороны.

Темы: ДонбассООСбоевые действиявойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

После потери трех Су-34 россияне уменьшили количество авиаударов - Игнат

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Все новости...
Донбасс
Город свиданий, смерти и молочных коктейлей. Репортаж из самого живого прифронтового Краматорска
16 часов на штурме под Бахмутом. Репортаж УП с наступления десантников
Сырский: На Бахмутском направлении вернули ранее оккупированные территории
Последние новости
18:14
Россияне традиционно запустили с юга "шахеды"
18:06
картаВ понедельник Украину накроет мокрый снег и дождь, до 13° тепла
17:59
На Уолл-стрит ожидают "Ралли Санта Клауса"
17:31
Минобороны анонсировало начало работы "коалиции артиллерии" в Париже в январе
17:23
Зеленский о Рождестве: Радуемся, когда замечаем в небе первую звезду и не видим ракет и "шахедов"
16:50
Raiffeisen Bank планирует вывести активы из России: Дерипаска может получить выгоду
16:38
Из 19 населенных пунктов Сумщины полностью эвакуировались люди – ОГА
16:18
Из-за обстрелов была остановлена работа блока ТЭС в Донецкой области
16:15
Министр обороны Финляндии: В Украине идет война за будущее Европы
15:51
Британия направит патрульный корабль в Гайану, на территорию которой посягает Венесуэла
Все новости...
Реклама: