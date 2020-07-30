Боевики дважды провоцировали украинских защитников – ООС

С начала текущих суток учтено 2 факта нарушения врагом режима "тишина".

Источник: штаб ООС

Дословно: Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается полностью контролируемой.

В полосах ответственности большинства боевых бригад обстрелов со стороны противника не зафиксировано. С начала текущих суток учтено 2 факта несоблюдения врагом режима "тишина".

Для провокации украинских защитников у Орехова вооруженные формирования Российской Федерации использовали стрелковое оружие, а неподалеку Новотошковского добавился еще и выстрел из подствольного гранатомета".

Детали: В штабе отмечают, что провокации были "не прицельными", поэтому ВСУ в ответ не стреляли.

Предыстория: