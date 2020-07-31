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Пойдем на компромиссы: Кравчук рассказал, что будет делать в ТКГ

Пятница, 31 июля 2020, 02:39
Пойдем на компромиссы: Кравчук рассказал, что будет делать в ТКГ
Фото: Українська правда

Новый представитель Украины в Трехсторонний контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что достичь мира на востоке страны помогут компромиссы.

Источник: его интервью изданию "РБК-Украина"

Прямая речь: "Миссия одна – закончить войну и чтобы в Украине царил мир, чтобы мы жили спокойно: без крови, без ужасов, без потерь, без разрушений. Такая у меня миссия остается, чтобы на Донбассе и в Украине был мир. Я буду делать для этого все, что смогу. Будем идти на компромиссы... Компромиссы – как управлять ситуацией".

Детали: Однако, по его словам, компромиссы допустимы не во всем. Суверенитет, территориальная целостность, независимость, неприкосновенность границ – эти вопросы обсуждаться не будут.

Первый президент Украины отметил, что будет выступать за то, чтобы управление территорией Донбасса принесло пользу людям, которые там живут, чтобы они почувствовали, что являются хозяевами своей земли.

Кравчук рассказал, что Зеленский поставил перед ним те же задачи, что и перед другими: первое – не ставить перед собой несбыточных задач, решить один вопрос и постепенно, начать с прекращения огня, потом говорить о способах местного самоуправления, о выборах, а затем – шаг за шагом идти дальше.

Предыстория: Первый президент Украины Леонид Кравчук согласился стать главой украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, заменив на этом посту второго президента Леонида Кучму.

"Украинская правда" в Threads

Темы: КравчукТКГДонбасс
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