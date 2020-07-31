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Єрмак очолить групу з координації будівництва меморіалу "Бабин Яр"

П'ятниця, 31 липня 2020, 10:31
Єрмак очолить групу з координації будівництва меморіалу Бабин Яр

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак очолить робочу групу з координації будівництва меморіалу "Бабин Яр" у Києві.

Джерело: речниця Єрмака Даша Зарівна у коментарі "Українській правді"

Деталі: Єрмак також координуватиме підготовку до 80-ї річниці трагедії Голокосту.

Передісторія:

  • Є два проєкти меморіалу жертвам Голокосту в Києві: приватний – від Меморіального центру Голокосту "Бабин Яр" – його започаткували у 2016 році з ініціятиви та коштом російських бізнесменів Міхаіла Фрідмана, Павла Фукса та Германа Хана; державний – проєкт національного Меморіального центру "Бабин Яр", започаткований у 2017 році українськими істориками та громадськими діячами, який представили громадськості у лютому 2019 року.
  • У квітні 2020 року українські діячі культури закликали наглядову раду Меморіального центру Голокосту "Бабин Яр" звільнити російського режисера Іллю Хржановського через скандал довкола його фільму "ДАУ" з посади художнього керівника центру, а також поновити діяльність Громадської ради Меморіалу, розпущеної 30 вересня 2019 року.
  • Голова наглядової ради меморіального центру "Бабин Яр" Натан Щаранський закликав президента Володимира Зеленського та українські органи влади делегувати свого представника до наглядової ради.
  • Міністр культури Олександр Ткаченко повідомив, що державний меморіал "Бабин Яр" буде відкрито у 2021 році. Так він відреагував на обговорення створення проєкту "Бабиного Яру" під керівництвом Іллі Хржановського.
  • 29 липня президент Володимир Зеленський провів відеоконференцію зі членами наглядової ради фонду "Меморіал Голокосту "Бабин Яр", під час якої підтримав будівництво цього меморіалу в Києві.

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Українська правда

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Теми: Бабин ЯрАндрій ЄрмакКиївісторія
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