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Єрмак очолить групу з координації будівництва меморіалу "Бабин Яр"

П'ятниця, 31 липня 2020, 10:31

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак очолить робочу групу з координації будівництва меморіалу "Бабин Яр" у Києві.

Джерело: речниця Єрмака Даша Зарівна у коментарі "Українській правді"

Деталі: Єрмак також координуватиме підготовку до 80-ї річниці трагедії Голокосту.

Цьому передувало:

  • Голова наглядової ради меморіального центру "Бабин Яр" Натан Щаранський закликав президента Володимира Зеленського та українські органи влади делегувати свого представника до наглядової ради.
  • Міністр культури Олександр Ткаченко повідомив, що державний меморіал "Бабин Яр" буде відкрито у 2021 році. Так він відреагував на обговорення створення проєкту "Бабиного Яру" під керівництвом російського режисера Іллі Хржановського.
  • Різниця цих двох проєктів полягає у фінансуванні: на перший кошти виділяє держава, другий фінансується із благодійного фонду "Меморіальний центр Голокосту "Бабин Яр".
  • 29 липня президент Володимир Зеленський провів відеоконференцію зі членами наглядової ради фонду "Меморіал Голокосту "Бабин Яр", під час якої підтримав будівництво цього меморіалу в Києві.

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Українська правда
Теми: Бабин ЯрАндрій ЄрмакКиївісторія


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