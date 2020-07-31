Єрмак очолить групу з координації будівництва меморіалу "Бабин Яр"
П'ятниця, 31 липня 2020, 10:31
Керівник Офісу президента Андрій Єрмак очолить робочу групу з координації будівництва меморіалу "Бабин Яр" у Києві.
Джерело: речниця Єрмака Даша Зарівна у коментарі "Українській правді"
Деталі: Єрмак також координуватиме підготовку до 80-ї річниці трагедії Голокосту.
Передісторія:
- Є два проєкти меморіалу жертвам Голокосту в Києві: приватний – від Меморіального центру Голокосту "Бабин Яр" – його започаткували у 2016 році з ініціятиви та коштом російських бізнесменів Міхаіла Фрідмана, Павла Фукса та Германа Хана; державний – проєкт національного Меморіального центру "Бабин Яр", започаткований у 2017 році українськими істориками та громадськими діячами, який представили громадськості у лютому 2019 року.
- У квітні 2020 року українські діячі культури закликали наглядову раду Меморіального центру Голокосту "Бабин Яр" звільнити російського режисера Іллю Хржановського через скандал довкола його фільму "ДАУ" з посади художнього керівника центру, а також поновити діяльність Громадської ради Меморіалу, розпущеної 30 вересня 2019 року.
- Голова наглядової ради меморіального центру "Бабин Яр" Натан Щаранський закликав президента Володимира Зеленського та українські органи влади делегувати свого представника до наглядової ради.
- Міністр культури Олександр Ткаченко повідомив, що державний меморіал "Бабин Яр" буде відкрито у 2021 році. Так він відреагував на обговорення створення проєкту "Бабиного Яру" під керівництвом Іллі Хржановського.
- 29 липня президент Володимир Зеленський провів відеоконференцію зі членами наглядової ради фонду "Меморіал Голокосту "Бабин Яр", під час якої підтримав будівництво цього меморіалу в Києві.
Читайте також: Натан Щаранський про Бабин Яр: Проект, який демонструє неповагу до України, не пройде
Йосиф Зісельс про проєкт Бабиного Яру: Це "троянський кінь", якого Путін "дарує" Україні
Хржановський про скандал з "ДАУ": Серія з немовлятами має прокатний сертифікат, причому навіть не 18+, а 15+
Українська правда