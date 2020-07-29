Зеленський підтримав будівництво меморіалу Голокосту "Бабин Яр"

Президент України Володимир Зеленський провів відеоконференцію з членами наглядової ради фонду "Меморіал Голокосту "Бабин Яр" і підтримав будівництво цього меморіалу в Києві.

Джерело: Telegram Офісу президента, Twitter Володимира Зеленського, сайт Меморіалу Голокосту "Бабин Яр"

Пряма мова Зеленського: "Обговорив з Благодійним фондом "Меморіал Голокосту "Бабин Яр" необхідність втілення важливого для України проекту – меморіального центру пам’яті жертв Голокосту.

В нашій історії було багато трагічних сторінок. Ми маємо пам’ятати про них, розповідати наступним поколінням".

Деталі: В онлайн-зустрічі, зокрема, взяли участь голова наглядової ради Фонду "Меморіал Голокосту "Бабин Яр" Натан Щаранський, президент Всесвітнього єврейського конгресу Рональд Лаудер, президент Польщі 1995-2005 рр. Александр Кваснєвський, міністр закордонних справ і віце-канцлер Німеччини 1998–2005 рр. Йошка Фішер, перший президент України (1991-1994 рр) Леонід Кравчук.

Обговорив з Благодійним фондом «Меморіал Голокосту «Бабин Яр» необхідність втілення важливого для України проекту – меморіального центру пам’яті жертв Голокосту. В нашій історії було багато трагічних сторінок. Ми маємо пам’ятати про них, розповідати наступним поколінням. pic.twitter.com/h5K0Yj9wcU — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 29, 2020

Учасники зустрічі обговорили подальшу взаємодію в межах проекту й координацію в підготовці до 80-ї річниці трагедії Бабиного Яру.

Володимир Зеленський сказав: "Багато українців носять високе звання "Праведника народів світу". Це українці, які часто ціною власного життя, рятували євреїв у Голокост. Створення меморіалу – дуже важливе для нашої країни... Дуже хочеться, щоб цей проект було втілено в життя і ми разом з вами збудували історію".

Натан Щаранський зазначив, що історія Бабиного Яру важлива не лише для єврейського народу, адже в Бабиному Яру загинули і представники інших національностей: українці, білоруси, поляки.

За його словами, там буде визначний меморіал: і музей, і центр дослідження, що сприятиме підвищенню толерантності в суспільстві.

Рональд Лаудер висловив думку, що майбутній Меморіал має давати відвідувачам відповідь на питання, що таке антисемітизм, і привернути увагу всього світу до історії України.

Він зазначив, що про Аушвіц знають майже всі, а "історія Бабиного Яру молоді майже невідома".

Александр Кваснєвський також сказав, що проект матиме суттєвий вплив на імідж України.

Леонід Кравчук, долучений до складу наглядової ради фонду, додав, що майбутній Меморіал має бути правдивим, "щоб не було різночитань", і слугувати "найвищим гуманітарним цілям".

Йошка Фішер теж назвав метою проєкту просвітництво та звернення до молодого покоління. "В цьому проекті ми використаємо новітні технології, щоб зберегти історію", – сказав він.

А член наглядової ради фонду "Меморіал Голокосту "Бабин Яр" В‘ячеслав Вакарчук підкреслив, що будівництво комплексу є питанням збереження справедливої історії України.