Ермак возглавит группу по координации строительства мемориала "Бабий Яр"
Пятница, 31 июля 2020, 10:31
Руководитель Офиса президента Андрей Ермак возглавит рабочую группу по координации строительства мемориала "Бабий Яр" в Киеве.
Источник: пресс-секретарь Ермака Даша Заривна в комментарии "Украинской правде"
Детали: Ермак также будет координировать подготовку к 80-й годовщине трагедии Холокоста.
Этому предшествовало:
- Глава наблюдательного совета мемориального центра "Бабий Яр" Натан Щаранский призывал президента Владимира Зеленского и украинские органы власти делегировать своего представителя в наблюдательный совет.
- Министр культуры Александр Ткаченко сообщил, что государственный мемориал "Бабий Яр" будет открыт в 2021 году. Так он отреагировал на обсуждение создания проекта "Бабьего Яра" под руководством российского режиссера Ильи Хржановского.
- Разница этих двух проектов заключается в финансировании: на первый средства выделяет государство, второй финансируется из благотворительного фонда "Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр ".
- 29 июля президент Владимир Зеленский провел видеоконференцию с членами наблюдательного совета фонда "Мемориал Холокоста "Бабий Яр", во время которой поддержал строительство этого мемориала в Киеве.
Читать также: Натан Щаранский о Бабьем Яре: Проект, который демонстрирует неуважение к Украине, не пройдет
Иосиф Зисельс о проект Бабьего Яра: Это "троянский конь", которого Путин "дарит" Украине
Хржановский о скандале с "ДАУ": Серия с младенцами имеет прокатный сертификат, причем даже не 18+, а 15+
Украинская правда