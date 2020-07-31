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Ермак возглавит группу по координации строительства мемориала "Бабий Яр"

Пятница, 31 июля 2020, 10:31

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак возглавит рабочую группу по координации строительства мемориала "Бабий Яр" в Киеве.

Источник: пресс-секретарь Ермака Даша Заривна в комментарии "Украинской правде"

Детали: Ермак также будет координировать подготовку к 80-й годовщине трагедии Холокоста.

Этому предшествовало:

  • Глава наблюдательного совета мемориального центра "Бабий Яр" Натан Щаранский призывал президента Владимира Зеленского и украинские органы власти делегировать своего представителя в наблюдательный совет.
  • Министр культуры Александр Ткаченко сообщил, что государственный мемориал "Бабий Яр" будет открыт в 2021 году. Так он отреагировал на обсуждение создания проекта "Бабьего Яра" под руководством российского режиссера Ильи Хржановского.
  • Разница этих двух проектов заключается в финансировании: на первый средства выделяет государство, второй финансируется из благотворительного фонда "Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр ".
  • 29 июля президент Владимир Зеленский провел видеоконференцию с членами наблюдательного совета фонда "Мемориал Холокоста "Бабий Яр", во время которой поддержал строительство этого мемориала в Киеве.

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Украинская правда
Темы: Бабий ЯрАндрей ЕрмакКиевистория


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