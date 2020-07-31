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ДБР закрило "релігійну" справу Порошенка

П'ятниця, 31 липня 2020, 11:57
ДБР закрило релігійну справу Порошенка

Державне бюро розслідувань закрило кримінальне провадження стосовно можливого "розпалювання релігійної ворожнечі" стосовно п’ятого президента України Петра Порошенка.

Джерело: в.о. директора Державного бюро розслідувань Олександр Соколов, якого цитує пресслужба відомства

Деталі: Соколов вкотре наголосив, що ДБР не оспорювало та не перевіряло питання отримання Україною Томосу про автокефалію.

Як пояснив очільник ДБР, кримінальне провадження, на яке у своїх публічних заявах посилався колишній президент України, насправді стосувалося не Томосу, а скасування реєстрації Української православної церкви Київського патріархату. Воно було зареєстроване на підставі рішення суду ще за керівництва Романа Труби і наразі закрито.

На думку Соколова, скасування реєстрації Української православної церкви Київського патріархату повинно розглядатися у рамках адміністративного або цивільного судочинства. Керівник бюро також застеріг публічних діячів від політизації роботи ДБР та спекуляцій на релігійні теми.

Пряма мова: "Вказане провадження було відкрито за заявою вірян цієї громади і порушувало питання, що вони позбавлені можливості вільного користування храмами цієї громади. Після проведення досудового розслідування, оцінки всіх можливих фактів й проведення всіх необхідних розшукових дій ця справа наразі закрита.

Слідчими не встановлено ознак кримінального правопорушення, яке підпадає від статтю 161 КК України, а саме порушення рівноправності громадян залежно від їх релігійних переконань.

ДБР діє виключно в межах чинного законодавства і не втручається у питання релігії. З цього приводу нами проведені консультації з представниками різних релігійних громад, до яких доведено позицію державного бюро розслідувань".

Знати більше: Автокефалія Православної Церкви України: як це було

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Передісторія:

  • 18 червня перед судом щодо обрання запобіжного заходу в справу про можливе незаконне призначення голови Служби зовнішньої розвідки Порошенко заявив, що проти нього порушили справу через "розпалювання релігійної ворожнечі" за фактом отримання Томосу українською автокефальною церквою.
  • У ДБР підтвердили відкриття справи Службою безпеки України ще у 2019 році.
  • Водночас у бюро наголосили, що не збираються ставити під сумнів легітимність створення Православної церкви України, та пояснили, що цю справу стосовно Порошенка було відкрито за заявою предстоятеля УПЦ КП ФіларетаУ Філарета цю інформацію заперечують, заявляючи, що на Порошенка наскаржились віряни.

Українська правда
Теми: ПорошенкоДБРцерква
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