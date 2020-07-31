ДБР закрило "релігійну" справу Порошенка

Державне бюро розслідувань закрило кримінальне провадження стосовно можливого "розпалювання релігійної ворожнечі" стосовно п’ятого президента України Петра Порошенка.

Джерело: в.о. директора Державного бюро розслідувань Олександр Соколов, якого цитує пресслужба відомства

Деталі: Соколов вкотре наголосив, що ДБР не оспорювало та не перевіряло питання отримання Україною Томосу про автокефалію.

Як пояснив очільник ДБР, кримінальне провадження, на яке у своїх публічних заявах посилався колишній президент України, насправді стосувалося не Томосу, а скасування реєстрації Української православної церкви Київського патріархату. Воно було зареєстроване на підставі рішення суду ще за керівництва Романа Труби і наразі закрито.

На думку Соколова, скасування реєстрації Української православної церкви Київського патріархату повинно розглядатися у рамках адміністративного або цивільного судочинства. Керівник бюро також застеріг публічних діячів від політизації роботи ДБР та спекуляцій на релігійні теми.

Пряма мова: "Вказане провадження було відкрито за заявою вірян цієї громади і порушувало питання, що вони позбавлені можливості вільного користування храмами цієї громади. Після проведення досудового розслідування, оцінки всіх можливих фактів й проведення всіх необхідних розшукових дій ця справа наразі закрита.

Слідчими не встановлено ознак кримінального правопорушення, яке підпадає від статтю 161 КК України, а саме порушення рівноправності громадян залежно від їх релігійних переконань.

ДБР діє виключно в межах чинного законодавства і не втручається у питання релігії. З цього приводу нами проведені консультації з представниками різних релігійних громад, до яких доведено позицію державного бюро розслідувань".

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