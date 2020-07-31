ГБР закрыло "религиозное" дело Порошенко

Государственное бюро расследований закрыло уголовное производство в отношении возможного "разжигания религиозной розни" в отношении пятого президента Украины Петра Порошенко.

Источник: и.о. директора Государственного бюро расследований Александр Соколов, которого цитирует пресс-служба ведомства

Детали: Соколов еще раз отметил, что ГБР не оспаривало и не проверяло вопрос получения Украиной Томоса об автокефалии.

Как пояснил глава ГБР, уголовное производство, на которое в своих публичных заявлениях ссылался бывший президент Украины, на самом деле касалось не Томоса, а отмены регистрации Украинской православной церкви Киевского патриархата. Оно было зарегистрировано на основании решения суда еще при руководстве Романа Трубы и сейчас закрыто.

По мнению Соколова, отмена регистрации Украинской православной церкви Киевского патриархата должна рассматриваться в рамках административного или гражданского судопроизводства. Руководитель бюро также предостерег публичных деятелей от политизации работы ГБР и спекуляций на религиозные темы.

Прямая речь: "Указанное производство было открыто по заявлению верующих этой общины и поднимало вопрос, что они лишены возможности свободного пользования храмами этой общины. После проведения досудебного расследования, оценки всех возможных фактов и проведения всех необходимых розыскных действий это дело сейчас закрыто.

Следователи не установили признаков уголовного правонарушения, подпадающих под статью 161 УК Украины, а именно нарушение равноправия граждан в зависимости от их религиозных убеждений.

ГБР действует исключительно в рамках действующего законодательства и не вмешивается в вопросы религии. По этому поводу нами проведены консультации с представителями различных религиозных общин, которым сообщена позиция государственного бюро расследований".

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