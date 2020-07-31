Путін підняв питання затриманих у Мінську бойовиків на Радбезі РФ
П'ятниця, 31 липня 2020, 14:42
Президент Володимир Путін провів нараду з членами Ради безпеки РФ і обговорив затримання в Білорусі росіян, висловивши надію, що "ситуація проясниться найближчим часом".
Джерело: пресслужба Кремля
Дослівно: "Відбулася грунтовна розмова про інцидент із затриманням російських громадян в Білорусії. Висловлено надію на те, що вже найближчим часом у цю ситуацію буде внесено ясність і безпідставно затримані російські громадяни будуть звільнені".
Передісторія:
- 29 липня в Білорусі затримали понад 33-х іноземних громадян, які виявилися бойовиками "Вагнера". Вони прибули з Росії й оселилися в санаторії під Мінськом. У Білорусі вважають, що метою бойовиків була "дестабілізація ситуації під час виборчої кампанії" президента Білорусі.
- У Білорусі заявили, що 14 із затриманих під Мінськом бойовиків ПВК "Вагнер" воювали на Донбасі. Там затриманих бойовиків підозрюють у підготовці теракту.
- У Міністерстві закордонних справ України вважають, що група бойовиків, затриманих у Білорусі, могла бути використана для дестабілізації ситуації в країні напередодні президентських виборів.
- СБУ заявила, що ініціюватиме екстрадицію затриманих у Білорусі бойовиків ПВК "Вагнер", які воювали на Донбасі.
Українська правда