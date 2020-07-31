Путін підняв питання затриманих у Мінську бойовиків на Радбезі РФ

Президент Володимир Путін провів нараду з членами Ради безпеки РФ і обговорив затримання в Білорусі росіян, висловивши надію, що "ситуація проясниться найближчим часом".

Джерело: пресслужба Кремля

Дослівно: "Відбулася грунтовна розмова про інцидент із затриманням російських громадян в Білорусії. Висловлено надію на те, що вже найближчим часом у цю ситуацію буде внесено ясність і безпідставно затримані російські громадяни будуть звільнені".

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