Експрем'єр Фокін може увійти до делегації ТКГ – Кравчук
П'ятниця, 31 липня 2020, 20:54
Учасником Тристоронньої контактної групи по Донбасу може стати перший прем'єр-міністр України Вітольд Фокін.
Джерело: глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук, якого цитує "Україна 24"
Пряма мова Кравчука: "Мені відомо, що ведуться перемовини з людиною, яка відома в Україні. Це Вітольд Фокін. Його знають на Донбасі, він з 16 років у шахті. І ми хотіли б мати у групі людину, яку знає Донбас. Щоб він міг сказати, чого хочуть стратегічно, національно і як завгодно люди, які там живуть".
Довідково: Фокін – перший прем’єр України, був на посаді з 23 жовтня 1990 року до 1 жовтня 1992 року.
У 2016 році п’ятий президент Петро Порошенко нагородив Фокіна ювілейною медаллю "25 років незалежності України".
Передісторія:
- 30 липня перший президент України Леонід Кравчук очолив українську делегацію у Тристоронній контактній групі (ТКГ) в Мінську. На посту головного перемовника щодо врегулювання конфлікту на Донбасі він замінив другого президента Леоніда Кучму.
- 30 липня стало відомо, що заступник голови Адміністрації президента Росії Дмитро Козак запропонував відмовитися від переговорів щодо Донбасу на рівні радників, він фактично відмовився вести переговори з Андрієм Єрмаком, а запропонував головам МЗС домовлятися. В офісі Володимира Зеленського назвали це "дипломатичною грою".
- Кравчук заявив, що компроміси шукатимуть, але не в усьому: суверенітет, територіальна цілісність, незалежність України, недоторканність її кордонів обговорювати не будуть.