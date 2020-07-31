Експрем'єр Фокін може увійти до делегації ТКГ – Кравчук

Учасником Тристоронньої контактної групи щодо Донбасу може стати перший прем'єр-міністр Вітольд Фокін.

Джерело: глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук, якого цитує "Україна 24"

Пряма мова Кравчука: "Мені відомо, що ведуться перемовини з людиною, яка відома в Україні. Це Вітольд Фокін. Його знають на Донбасі, він з 16 років у шахті. І ми хотіли б мати у групі людину, яку знає Донбас. Щоб він міг сказати, чого хочуть стратегічно, національно і як завгодно люди, які там живуть".

Довідково: Фокін – перший прем’єр України, був на посаді з 23 жовтня 1990 року до 1 жовтня 1992 року. Йому зараз 87 років.

У 2016 році п’ятий президент Петро Порошенко нагородив Фокіна ювілейною медаллю "25 років незалежності України".

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