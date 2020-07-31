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Експрем'єр Фокін може увійти до делегації ТКГ – Кравчук

П'ятниця, 31 липня 2020, 20:54
скріншот з відео

Учасником Тристоронньої контактної групи по Донбасу може стати перший прем'єр-міністр України Вітольд Фокін.

Джерело: глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук, якого цитує "Україна 24"

Пряма мова Кравчука: "Мені відомо, що ведуться перемовини з людиною, яка відома в Україні. Це Вітольд Фокін. Його знають на Донбасі, він з 16 років у шахті. І ми хотіли б мати у групі людину, яку знає Донбас. Щоб він міг сказати, чого хочуть стратегічно, національно і як завгодно люди, які там живуть".

Довідково: Фокін – перший прем’єр України, був на посаді з 23 жовтня 1990 року до 1 жовтня 1992 року.

У 2016 році п’ятий президент Петро Порошенко нагородив Фокіна ювілейною медаллю "25 років незалежності України".

Передісторія:

  • 30 липня перший президент України Леонід Кравчук очолив українську делегацію у Тристоронній контактній групі (ТКГ) в Мінську. На посту головного перемовника щодо врегулювання конфлікту на Донбасі він замінив другого президента Леоніда Кучму
  • 30 липня стало відомо, що заступник голови Адміністрації президента Росії Дмитро Козак запропонував відмовитися від переговорів щодо Донбасу на рівні радників, він фактично відмовився вести переговори з Андрієм Єрмаком, а запропонував головам МЗС домовлятися. В офісі Володимира Зеленського назвали це "дипломатичною грою".
  • Кравчук заявив, що компроміси шукатимуть, але не в усьому: суверенітет, територіальна цілісність, незалежність України, недоторканність її кордонів обговорювати не будуть.



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