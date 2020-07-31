Экс-премьер Фокин может войти в делегацию ТКГ – Кравчук

Участником Трехсторонней контактной группы по Донбассу может стать первый премьер-министр Украины Витольд Фокин.

Источник: глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук, которого цитирует "Україна 24"

Прямая речь Кравчука: "Мне известно, что ведутся переговоры с человеком, который известен в Украине. Это Витольд Фокин. Его знают в Донбассе, он с 16 лет в шахте. И мы хотели бы иметь в группе человека, которого знает Донбасс. Чтобы он мог сказать, чего хотят стратегически, национально и как угодно люди, которые там живут".

Справка: Фокин - первый премьер Украины, был в должности с 23 октября 1990 до 1 октября 1992 года.

В 2016 году пятый президент Петр Порошенко наградил Фокина юбилейной медалью "25 лет независимости Украины".

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