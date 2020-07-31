Экс-премьер Фокин может войти в делегацию ТКГ – Кравчук
Участником Трехсторонней контактной группы по Донбассу может стать первый премьер-министр Украины Витольд Фокин.
Источник: глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук, которого цитирует "Україна 24"
Прямая речь Кравчука: "Мне известно, что ведутся переговоры с человеком, который известен в Украине. Это Витольд Фокин. Его знают в Донбассе, он с 16 лет в шахте. И мы хотели бы иметь в группе человека, которого знает Донбасс. Чтобы он мог сказать, чего хотят стратегически, национально и как угодно люди, которые там живут".
Справка: Фокин - первый премьер Украины, работал с 23 октября 1990 до 1 октября 1992 года. Сейчас ему 87 лет.
В 2016 году пятый президент Петр Порошенко наградил Фокина юбилейной медалью "25 лет независимости Украины".
Предыстория:
- 30 июля первый президент Украины Леонид Кравчук возглавил украинскую делегацию в Трехсторонний контактной группе (ТКГ) в Минске. На посту главного переговорщика по урегулированию конфликта на Донбассе он заменил второго президента Леонида Кучму.
- 30 июля стало известно, что заместитель главы Администрации президента России Дмитрий Козак предложил отказаться от переговоров по Донбасса на уровне советников, он фактически отказался вести переговоры с Андреем Ермаком, а предложил главам МИД договариваться. В офисе Владимира Зеленского назвали это "дипломатической игрой".
- Кравчук заявил, что компромиссы будут, но не во всем: суверенитет, территориальная целостность, независимость Украины, неприкосновенность ее границ обсуждать не будут.