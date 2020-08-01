Луцький терорист оголосив голодування – адвокат

Максим Кривош, який 21 липня захопив автобус "Краснилівка – Берестечко" у центрі Луцька і нині перебуває у слідчому ізоляторі, оголосив голодування.

Джерело: "ВолиньPost" із посиланням на адвоката Кривоша Сергія Тиможинського

Деталі: За його словами, голодування Кривош оголосив ще 30 липня на знак протесту проти умов утримання його у СІЗО, які вважає неналежними.

Як повідомив Тиможинський, Кривош вирішив голодувати через порушення його прав, зокрема, через невмотивоване, на його переконання, застосування кайданок.

Адвокат запевняє, що перші три дні перебування у СІЗО спецзасобів не застосовували. Натомість тепер кайданки одягають щоразу, коли випускають із камери. Мовляв, тепер у слідчому ізоляторі Кривоша утримують вже як засудженого, а не як ув'язненого. Натомість поки немає рішення суду, яким би він був визнаний злочинцем.

Також захисник Кривоша каже, що його підзахисному не дають змінного одягу, хоча він був серед вилучених при затриманні речей. Тож Кривош, за словами адвоката, пере свої речі в умивальнику.

Натомість у пресслужбі прокуратури області повідомили, що прокурори систематично відвідують СІЗО - жодні скарги від ув’язненого на режим чи умови утримання не надходили.

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