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Луцький терорист оголосив голодування – адвокат

Субота, 1 серпня 2020, 05:43

Максим Кривош, який 21 липня захопив автобус "Краснилівка – Берестечко" у центрі Луцька і нині перебуває у слідчому ізоляторі, оголосив голодування.

Джерело: "ВолиньPost" із посиланням на адвоката Кривоша Сергія Тиможинського

Деталі: За його словами, голодування Кривош оголосив ще 30 липня на знак протесту проти умов утримання його у СІЗО, які вважає неналежними.

Як повідомив Тиможинський, Кривош вирішив голодувати через порушення його прав, зокрема, через невмотивоване, на його переконання, застосування кайданок.

Адвокат запевняє, що перші три дні перебування у СІЗО спецзасобів не застосовували. Натомість тепер кайданки одягають щоразу, коли випускають із камери. Мовляв, тепер у слідчому ізоляторі Кривоша утримують вже як засудженого, а не як ув'язненого. Натомість поки немає рішення суду, яким би він був визнаний злочинцем.

Також захисник Кривоша каже, що його підзахисному не дають змінного одягу, хоча він був серед вилучених при затриманні речей. Тож Кривош, за словами адвоката, пере свої речі в умивальнику.

Натомість у пресслужбі прокуратури області повідомили, що прокурори систематично відвідують СІЗО - жодні скарги від ув’язненого на режим чи умови утримання не надходили.

Знайти більше: Терорист у Луцьку. Хто взяв у заручники пасажирів маршрутки і як їх звільняли

Передісторія:

  • 21 липня близько 9:25 ранку у центрі Луцька озброєний чоловік захопив рейсовий автобус з 13 пасажирами.
  • Максим Кривош ("Плохой") вимагав від топ-політиків, олігархів і духовенства України записати відео, де вони визнають себе "терористами в законі", а від президента Зеленського – прорекламувати д/ф "Земляни" (2005), погрожуючи підірвати автобус і радіокеровану бомбу в місті.
  • Приблизно о 21:40, після того як силовики відмовилися від штурму, він відпустив людей і вийшов після бесіди із Зеленським, який виконав вимогутерориста.
  • Терориста затримали без втрат. Поліція відкрила справу за статтею "захоплення заручників", СБУ – за статтею "теракт".
  • За даними правоохоронців, у зловмисника були спільники – зокрема, одного затримали в Харкові.  

Теми: ЛуцьктерактголодуванняСІЗО


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