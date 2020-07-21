Стало відомо справжнє ім'я луцького терориста

Чоловік, який захопив заручників у Луцьку відсидів кілька термінів у місцях позбавлення волі, Максим Плохой – це його псевдонім.

Джерело: "Волинські новини" з посиланням на власні джерела, заступник голови МВС Антон Геращенко в Facebook

Деталі: Чоловіка насправді звати Кривош Максим Степанович. Прописаний він офіційно в Дубно.

Чоловік відсидів кілька термінів у місцях позбавлення волі. Саме там він і написав свою книгу "Філософія злочинця".

Він часто бував у Луцьку, має там багато знайомих та навіть після виходу з в’язниці перебував у полі зору поліції. Зі слів людей, які його опізнали, чоловік справляв враження адекватної людини, щоправда дивакуватої. Він часто міняв номери телефонів і мало говорив про себе конкретної інформації.

Також з офіційних джерел стало відомо, що Максим Кривош примусово лікувався у психіатричній лікарні.

Пізніше заступник глави МВС Антон Геращенко повідомив додаткові дані про підозрюваного в захопленні заручників і про його судимості:

Пряма мова: "Кривош Максим Степанович, 06.11.1975. Уродженець селища Гай, Оренбурзької області Російської Федерації.

Раніше двічі судимий і відбув покарання у вигляді позбавлення волі сукупним терміном близько 10 років у виправних установах за скоєння низки тяжких злочинів.

17.06.1994 Луцький міський суд Волинської області - ст.142 ч. 2 (Розбій); ст. 143 ч. 2 (Шахрайство) ст. 144 ч. 2 (Вимагання), ст. 222 ч. 1 і ч. 3 (Незаконне носіння, зберігання, придбання, виготовлення і збут вогнепальної або холодної зброї, бойових припасів і вибухових речовин).

07.11.2005 Луцький міськрайонний суд Волинської області - ст. 222 ч. 1 (Шахрайство з фінансовими ресурсами), ст. 257 (Бандитизм), ст. 189 ч. 4 (Вимагання), ст. 263 ч. 1 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами)".

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