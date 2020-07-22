Поліція: Харківський спільник луцького терориста пішов на співпрацю

Харківська поліція затримала можливого спільника чоловіка, який захоплював заручників у Луцьку, він погодився співпрацювати зі слідством.

Джерело: поліція Харківської області

Деталі: За словами начальника ГУНП в Харківській області Валерія Сокуренка, співробітники поліції встановили причетність 44-річного харків’янина до злочину.

Під час огляду домоволодіння громадянина поліцейські вилучили 4 корпуси ручних гранат РГД-5, 2 корпуси ручних гранат Ф-1 та 6 запалів типу УЗРГМ до них, 3 учбово-імітаційні запали, 2 пістолети ТТ , "Дрейзе" і 100 патронів до них, гладкоствольну рушницю і 122 патрони до неї.

Зброя та боєприпаси вилучені та будуть направлені на експертне дослідження.

Чоловіка затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, він почав співпрацювати зі слідством.

Відпрацьовуються усі версії кримінального правопорушення.

Знайти більше: Терорист у Луцьку. Хто взяв у заручники пасажирів маршрутки і як їх звільняли

Передісторія: