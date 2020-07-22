Поліція: Харківський спільник луцького терориста пішов на співпрацю
Харківська поліція затримала можливого спільника чоловіка, який захоплював заручників у Луцьку, він погодився співпрацювати зі слідством.
Джерело: поліція Харківської області
Деталі: За словами начальника ГУНП в Харківській області Валерія Сокуренка, співробітники поліції встановили причетність 44-річного харків’янина до злочину.
Під час огляду домоволодіння громадянина поліцейські вилучили 4 корпуси ручних гранат РГД-5, 2 корпуси ручних гранат Ф-1 та 6 запалів типу УЗРГМ до них, 3 учбово-імітаційні запали, 2 пістолети ТТ , "Дрейзе" і 100 патронів до них, гладкоствольну рушницю і 122 патрони до неї.
Зброя та боєприпаси вилучені та будуть направлені на експертне дослідження.
Чоловіка затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, він почав співпрацювати зі слідством.
Відпрацьовуються усі версії кримінального правопорушення.
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Передісторія:
- 21 липня близько 9:25 ранку у центрі Луцька озброєний чоловік захопив рейсовий автобус з 13 пасажирами.
- Максим Кривош ("Плохой") вимагав від топ-політиків, олігархів і духовенства України записати відео, де вони визнають себе "терористами в законі", а від президента Зеленського – прорекламувати д/ф "Земляни" (2005), погрожуючи підірвати автобус і радіокеровану бомбу в місті.
- Приблизно о 21:40, після того як силовики відмовилися від штурму, він відпустив людей і вийшов після бесіди із Зеленським, який виконав вимогу терориста.
- Терориста затримали без втрат. Поліція відкрила справу за статтею "захоплення заручників", СБУ – за статтею "теракт".
- Є відео, на якому видно, що затримання Кривоша й звільнення заручників сталося ще до того, як почався штурм автобуса. Заступник голови МВС Антон Геращенко пояснив, що спецпризначенці використали світлошумові гранати й бронетранспортер після затримання Кривоша, щоб психологічно стримати його.