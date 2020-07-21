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З’явився запис розмови з луцьким терористом: той заявив, що замінував не лише автобус

Вівторок, 21 липня 2020, 13:12
p-p.com.ua

Луцький терорист, який взяв у заручники 20 пасажирів автобуса, передав журналістам свої вимоги й заявив, що заміновано не лише автобус, але також закладено вибухівку десь у Луцьку.

Джерело: аудіозапис, який передав журналістам син однієї з заручниць, луцькі журналісти з видання "Район"

Деталі: Жінка у телефонній розмові попросила сина зв’язатися з виданням "Цензор", щоб більше журналістів прибули на місце події і висвітлювали її. Потім вона передала слухавку чоловікові, який захопив автобус.

Пряма мова терориста: "Я вибачаюся, що твоя мама тут опинилася зі мною – але така вже сталася ситуація. Зараз я на вайбер твоєї мами скидаю свої вимоги. Ти шукаєш якомога більше журналістів – і скидаєш їм поштою, по телефонах. Вимоги тобі мама передасть.

Поясниш ситуацію, що в Луцьку захоплено автобус, повний людьми, корочє. Заміновано все, в автобусі куча вибухівки, автоматичної зброї. Крім того, міна є в Луцьку, заложена окремо

Вимоги має влада виконати. Вимоги дуже прості".

Вимоги луцького терориста, які він оприлюднив через заручницю
Вимоги луцького терориста, які він оприлюднив через заручницю та у Twitter
акаунт терориста Максима Плохого у Twitter

Подробиці: Свої вимоги чоловік передав у вигляді скрін-шотів, які також розмістив у Twitter. Зміст їх такий:

"З Днем Антисистеми.

Релігійно-політична, олігархічна система влади – суть терор. Держава завжди було і є першим терористом.

Зі мною багато людей, автоматична зброя, гранати, дві бомби, третя в людному місці міста.

Усі вибухнуть, якщо не буде наступного: голови судів (КСУ, ВС), Вищої ради правосуддя, генпрокурор, міністр юстиції, директор кримінально-виконавчої служби, прем'єр, голова Верховної Ради, міністр оборони, голова СБУ, голови церков (Філарет, Епіфаній, Онуфрій, Шевчук, Ахмед Тамім, протестантської, римо-католицької), також Аваков, Порошенко, Ахметов, Коломойський, Пінчук, Медведчук – усі викладають у соцмережі відеозвернення з текстом "я – П.І.Б., посада, я – терорист у законі".

Президент Зеленський публікує відеозвернення з текстом: "Фільм "Земляни" 2005 року дивитися всім". Ще: моя смерть вибухам не завада.

Отже: правда з вуст 24-х врятує життя сотень.

Із Днем Антисистеми. Не обманюйте себе. Святкуйте Правду".

Згодом Twiiter призупинив функціонування акаунта "Максима Плохого", а Youtube – видалив його відео.

За інформацією видання "Під прицілом", на місце події стягнули важку техніку, також навколо Театрального майдану багато спецпризначенців.

Передісторія:

  • Вранці 21 липня у центрі Луцька чоловік забарикадувався з заручниками в автобусі Берестечко – Краснилівка. Він висунув ідеологічні вимоги до політиків, чиновників і суддів.
  • Чоловік, який захопив заручників у Луцьку, телефонував до поліції о 9:25 і представився Максимом Плохим. Волинські журналісти з’ясували, що справжнє ім’я терориста – Максим Кривош.
  • В інтернеті за авторством Максима Плохого є книга "Філософія Злочинця", яка описує перебування автора в місцях позбавлення волі та його погляди на життя. За словами Плохого, єдине, чого він не може, – це "не бути злочинцем", тож виправити його неможливо. Максим Кривош – автор твору "Я могу".

УП, доповнено
Теми: Луцьктероризм


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