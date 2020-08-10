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Путін привітав Лукашенка з перемогою на виборах

Понеділок, 10 серпня 2020, 12:41

Президент Росії Володимир Путін привітав Олександра Лукашенка з перемогою на виборах президента Білорусі.

Джерело: пресслужба Кремля

Дослівно: "Володимир Путін направив Олександру Лукашенку вітальну телеграму у зв'язку з перемогою на виборах президента Республіки Білорусь".

Нагадаємо: 

  • За даними Центральної виборчої комісії Білорусі, перемогу на виборах здобув Олександр Лукашенко, який керує державою вже 26 років.
  • Опозиційні екзит-поли вказують, що із величезним відривом виграла його опонентка Світлана Тихановська. Вона не визнає попередні підсумки і вважає, що здобула перемогу на виборах.
  • Прихильники Тихановської у відповідь на офіційні результати вийшли на мітинги у Мінську та інших містах Білорусі.
  • Наразі у Білорусі затримали близько 3 тисяч осіб, які вийшли на протести через незгоду з попередніми результатами президентських виборів. Постраждали 50 мітингарів і 39 співробітників міліції. Правозахисники повідомляють про одного загиблого. 
  • Влада перешкоджає доступу в інтернет та блокує найбільші новинні портали. 

Українська правда
Теми: ПутінЛукашенкоБілорусьвиборимітинги


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