Путін привітав Лукашенка з перемогою на виборах

Президент Росії Володимир Путін привітав Олександра Лукашенка з перемогою на виборах президента Білорусі.

Джерело: пресслужба Кремля

Дослівно: "Володимир Путін направив Олександру Лукашенку вітальну телеграму у зв'язку з перемогою на виборах президента Республіки Білорусь".

Деталі: Також Лукашенка з перемогою привітав колишній президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв, який був при владі майже 30 років та глава Китайської народної республіки Сі Цзіньпін, який на посаді з 2013 року.

У 2018 році у Пекіні ухвалили конституційну поправку, яка дає змогу Сі Цзіньпіну залишатися на посаді президента необмежений термін.

У своєму привітанні Назарбаєв написав, що "проголосувавши за Лукашенка, білоруський народ в черговий раз підтвердив свій вибір на користь продовження політики економічних реформ, підвищення соціального благополуччя населення і зміцнення міжнародного авторитету Республіки Білорусь".

Сі Цзіньпін висловив впевненість, що під керівництвом Лукашенка "Білорусь обов'язково досягне нових блискучих успіхів у справі державного будівництва".

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