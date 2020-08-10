Путін привітав Лукашенка з перемогою на виборах
Президент Росії Володимир Путін привітав Олександра Лукашенка з перемогою на виборах президента Білорусі.
Джерело: пресслужба Кремля
Дослівно: "Володимир Путін направив Олександру Лукашенку вітальну телеграму у зв'язку з перемогою на виборах президента Республіки Білорусь".
Деталі: Також Лукашенка з перемогою привітав колишній президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв, який був при владі майже 30 років та глава Китайської народної республіки Сі Цзіньпін, який на посаді з 2013 року.
У 2018 році у Пекіні ухвалили конституційну поправку, яка дає змогу Сі Цзіньпіну залишатися на посаді президента необмежений термін.
У своєму привітанні Назарбаєв написав, що "проголосувавши за Лукашенка, білоруський народ в черговий раз підтвердив свій вибір на користь продовження політики економічних реформ, підвищення соціального благополуччя населення і зміцнення міжнародного авторитету Республіки Білорусь".
Сі Цзіньпін висловив впевненість, що під керівництвом Лукашенка "Білорусь обов'язково досягне нових блискучих успіхів у справі державного будівництва".
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Нагадаємо:
- За даними Центральної виборчої комісії Білорусі, перемогу на виборах здобув Олександр Лукашенко, який керує державою вже 26 років.
- Опозиційні екзит-поли вказують, що із величезним відривом виграла його опонентка Світлана Тихановська. Вона не визнає попередні підсумки і вважає, що здобула перемогу на виборах.
- Прихильники Тихановської у відповідь на офіційні результати вийшли на мітинги у Мінську та інших містах Білорусі.
- Наразі у Білорусі затримали близько 3 тисяч осіб, які вийшли на протести через незгоду з попередніми результатами президентських виборів. Постраждали 50 мітингарів і 39 співробітників міліції. Правозахисники повідомляють про одного загиблого.
- Влада перешкоджає доступу в інтернет та блокує найбільші новинні портали.