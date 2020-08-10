Путін привітав Лукашенка з перемогою на виборах
Понеділок, 10 серпня 2020, 12:41
Президент Росії Володимир Путін привітав Олександра Лукашенка з перемогою на виборах президента Білорусі.
Джерело: пресслужба Кремля
Дослівно: "Володимир Путін направив Олександру Лукашенку вітальну телеграму у зв'язку з перемогою на виборах президента Республіки Білорусь".
Нагадаємо:
- За даними Центральної виборчої комісії Білорусі, перемогу на виборах здобув Олександр Лукашенко, який керує державою вже 26 років.
- Опозиційні екзит-поли вказують, що із величезним відривом виграла його опонентка Світлана Тихановська. Вона не визнає попередні підсумки і вважає, що здобула перемогу на виборах.
- Прихильники Тихановської у відповідь на офіційні результати вийшли на мітинги у Мінську та інших містах Білорусі.
- Наразі у Білорусі затримали близько 3 тисяч осіб, які вийшли на протести через незгоду з попередніми результатами президентських виборів. Постраждали 50 мітингарів і 39 співробітників міліції. Правозахисники повідомляють про одного загиблого.
- Влада перешкоджає доступу в інтернет та блокує найбільші новинні портали.
Українська правда