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Путін привітав Лукашенка з перемогою на виборах

Понеділок, 10 серпня 2020, 12:41
Путін привітав Лукашенка з перемогою на виборах

Президент Росії Володимир Путін привітав Олександра Лукашенка з перемогою на виборах президента Білорусі.

Джерело: пресслужба Кремля

Дослівно: "Володимир Путін направив Олександру Лукашенку вітальну телеграму у зв'язку з перемогою на виборах президента Республіки Білорусь".

Деталі: Також Лукашенка з перемогою привітав колишній президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв, який був при владі майже 30 років та глава Китайської народної республіки Сі Цзіньпін, який на посаді з 2013 року.

У 2018 році у Пекіні ухвалили конституційну поправку, яка дає змогу Сі Цзіньпіну залишатися на посаді президента необмежений термін.

У своєму привітанні Назарбаєв написав, що "проголосувавши за Лукашенка, білоруський народ в черговий раз підтвердив свій вибір на користь продовження політики економічних реформ, підвищення соціального благополуччя населення і зміцнення міжнародного авторитету Республіки Білорусь".

Сі Цзіньпін висловив впевненість, що під керівництвом Лукашенка "Білорусь обов'язково досягне нових блискучих успіхів у справі державного будівництва".

Знати більше: Вічні 80%. 8 фактів про найскладніші (пере)вибори Лукашенка в Білорусі

Нагадаємо: 

  • За даними Центральної виборчої комісії Білорусі, перемогу на виборах здобув Олександр Лукашенко, який керує державою вже 26 років.
  • Опозиційні екзит-поли вказують, що із величезним відривом виграла його опонентка Світлана Тихановська. Вона не визнає попередні підсумки і вважає, що здобула перемогу на виборах.
  • Прихильники Тихановської у відповідь на офіційні результати вийшли на мітинги у Мінську та інших містах Білорусі.
  • Наразі у Білорусі затримали близько 3 тисяч осіб, які вийшли на протести через незгоду з попередніми результатами президентських виборів. Постраждали 50 мітингарів і 39 співробітників міліції. Правозахисники повідомляють про одного загиблого. 
  • Влада перешкоджає доступу в інтернет та блокує найбільші новинні портали. 

Українська правда

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Теми: ПутінЛукашенкоБілорусьвиборимітинги
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