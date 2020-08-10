Президент Білорусі Олександр Лукашенко, згідно з даними Центрвиборчкому станом на 9:00 ранку 10 серпня, перемагає на виборах із результатом 80,23%.

Джерело: глава ЦВК Білорусі Лідія Єрмошина на брифінгу 10 серпня

Пряма мова: "За алфавітом повідомляю результати кандидатів у президенти: Андрій Дмитрієв – 1,04%, Анна Канопацька – 1,68%, Олександр Лукашенко – 80,23%, Світлана Тихановська – 9,9% і останній кандидат Сергій Черечень – 1,13%. Проти всіх проголосувало 6,02%. Ось такі попередні дані".

Деталі: Єрмошина додала, що ці дані будуть ще уточнюватися. Разом з тим вона висловила впевненість, то вони істотно не зміняться.

Чому це важливо: Олександр Лукашенко 6-й раз балотується на посаду президента Білорусі. Наразі він перебуває при владі вже 26 років. Він зміг переписати Конституцію під себе та підпорядкувати собі всі гілки влади.

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