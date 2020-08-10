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ЦВК Білорусі озвучила свіжі результати виборів

Понеділок, 10 серпня 2020, 09:19
ЦВК Білорусі озвучила свіжі результати виборів
Фото prometej.info

Президент Білорусі Олександр Лукашенко, згідно з даними Центрвиборчкому станом на 9:00 ранку 10 серпня, перемагає на виборах із результатом 80,23%.

Джерело: глава ЦВК Білорусі Лідія Єрмошина на брифінгу 10 серпня

Пряма мова: "За алфавітом повідомляю результати кандидатів у президенти: Андрій Дмитрієв – 1,04%, Анна Канопацька – 1,68%, Олександр Лукашенко – 80,23%, Світлана Тихановська – 9,9% і останній кандидат Сергій Черечень – 1,13%. Проти всіх проголосувало 6,02%. Ось такі попередні дані".

Деталі: Єрмошина додала, що ці дані будуть ще уточнюватися. Разом з тим вона висловила впевненість, то вони істотно не зміняться.

Чому це важливо: Олександр Лукашенко 6-й раз балотується на посаду президента Білорусі. Наразі він перебуває при владі вже 26 років. Він зміг переписати Конституцію під себе та підпорядкувати собі всі гілки влади.

Передісторія: 

  • За даними офіційного екзит-полу, перемогу на президентських виборах у Білорусі здобув Олександр Лукашенко, який керує державою вже 26 років. Проте опозиційні екзит-поли вказують, що із величезним відривом виграла його опонентка Світлана Тихановська. Чоловіка останньої, Сергія, не допустили до виборів та кинули за грати. 
  • Прихильники Тихановської у відповідь на офіційні результати вийшли на мітинги у Мінську та інших містах Білорусі. До їх розгону залучили ОМОН, зокрема автозак силовиків в’їхав у натовп протестувальників, а міліція стріляла гумовими кулями
  • Окрім того, влада перешкоджає доступу в інтернет та блокує найбільші новинні портали.
  • У день виборів президента Білорусі та напередодні нього в різних містах країни силовики затримали вже більше сотні людей. Міністерство внутрішніх справ Білорусі визнало використання спецзасобів проти мітингарів. 
  • Слідчий комітет Білорусі порушив кримінальні справи за фактами масових заворушень в Мінську і насильства відносно співробітників міліції. Мова йде про затриманих у Мінську та інших містах, їм загрожує від 8 до 15 років позбавлення волі.

Ірина Балачук, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: БілорусьвибориЦВК
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