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Путин поздравил Лукашенко с победой на выборах

Понедельник, 10 августа 2020, 12:41
Путин поздравил Лукашенко с победой на выборах

Президент России Владимир Путин поздравил Александра Лукашенко с победой на выборах президента Беларуси.

Источник: пресс-служба Кремля

Дословно: "Владимир Путин направил Александру Лукашенко поздравительную телеграмму в связи с победой на выборах президента Республики Беларусь".

Детали: Также Лукашенко с победой поздравил бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, который был у власти почти 30 лет и глава Китайской народной республики Си Цзиньпин, который в должности с 2013 года.

В 2018 году в Пекине приняли конституционную поправку, которая позволяет Си Цзиньпину оставаться на посту президента неограниченный срок.

В своем поздравлении Назарбаев написал, что "проголосовав за Лукашенко, белорусский народ в очередной раз подтвердил свой выбор в пользу продолжения политики экономических реформ, повышения социального благополучия населения и укрепления международного авторитета Республики Беларусь".

Си Цзиньпин выразил уверенность, что под руководством Лукашенко "Беларусь обязательно достигнет новых блестящих успехов в деле государственного строительства".

Знать больше: Вечные 80%. 8 фактов о самых сложных (пере) выборах Лукашенко в Беларуси

Напомним:

  • По предварительным данным Центральной избирательной комиссии Беларуси, победу одержал Олександр Лукашенко, который руководит страной уже 26 лет. У него якобы 80,23% голосов, у ближайшей соперницы Светланы Тихановской – 9,9%.
  • Оппозиционные экзит-полы указывают, что с огромным отрывом выиграла его оппонентка Светлана Тихановская. Она не признает предварительные итоги и считает, что одержала победу на выборах.
  • Сторонники Тихановской в ответ на официальные результаты вышли на митинги в Минске и других городах Беларуси.
  • Сейчас в Беларуси задержали около 3 тысяч человек, которые вышли на протесты из-за несогласия с предварительными результатами президентских выборов. Пострадали 50 митингующих и 39 сотрудников милиции. Правозащитники сообщают об одном погибшем.
  • Власть препятствует доступу в интернет и блокирует самые новостные порталы.

Украинская правда

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Темы: ПутинЛукашенкоБеларусьвиборымитинги
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