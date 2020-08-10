Путин поздравил Лукашенко с победой на выборах

Президент России Владимир Путин поздравил Александра Лукашенко с победой на выборах президента Беларуси.

Источник: пресс-служба Кремля

Дословно: "Владимир Путин направил Александру Лукашенко поздравительную телеграмму в связи с победой на выборах президента Республики Беларусь".

Детали: Также Лукашенко с победой поздравил бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, который был у власти почти 30 лет и глава Китайской народной республики Си Цзиньпин, который в должности с 2013 года.

В 2018 году в Пекине приняли конституционную поправку, которая позволяет Си Цзиньпину оставаться на посту президента неограниченный срок.

В своем поздравлении Назарбаев написал, что "проголосовав за Лукашенко, белорусский народ в очередной раз подтвердил свой выбор в пользу продолжения политики экономических реформ, повышения социального благополучия населения и укрепления международного авторитета Республики Беларусь".

Си Цзиньпин выразил уверенность, что под руководством Лукашенко "Беларусь обязательно достигнет новых блестящих успехов в деле государственного строительства".

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Напомним: