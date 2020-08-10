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Лукашенко відреагував на мітинги проти нього: Я попереджав – Майдану не буде

Понеділок, 10 серпня 2020, 13:13
Лукашенко відреагував на мітинги проти нього: Я попереджав – Майдану не буде

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що до мітингів невдоволених попередніми результатами виборів, на яких він переміг, причетні "ляльководи" з Чехії, Польщі, України та інших країн.

Джерело: державне видання Білорусі БЕЛТА

Пряма мова: "Нам намагаються цю заварушку підкинути. Я попереджав: майдану не буде, як би комусь цього не хотілося. Тому треба втихомиритись, заспокоїтися. А батькам втретє кажу подивитися, де їх чадо, щоб не було потім боляче. Поранено десь близько 25 хлопців з ОМОНу. Є переломи рук, ніг. Спеціально, цілеспрямовано били по цим хлопцям. Вони відповіли. Чого тепер ридати і плакати? Тому відповідь буде адекватною...

З однієї розмови ми бачимо ляльководів. Одна з ліній цих ляльководів - Чехія. Сьогодні вже з Чехії управляють нашим об'єднаним штабом, де, вибачте мене, сидять ці овечки, нічого не розуміючи, що від них хочуть. Я доручив видати цю інформацію в ЗМІ, щоб побачили, чого вони хочуть. Вони продовжують насідати, продовжують вимагати: виводьте людей на вулицю і ведіть переговори з владою про добровільну здачу влади.

Тобто Лукашенко, який перебуває на чолі вертикалі влади, на чолі держави добровільно при 80% голосів повинен передати їм владу".

Деталі: За його словами, ситуацією в Білорусі намагаються управляти з-за кордону: "Я про Польщу не кажу. Там вже все осіли і теж починають смикати за ниточки. Я не кажу про Україну (звідти їхали). Це, впевнений, не державна політика, але там вистачає цих майданутих, про яких я говорив. В тому числі, на жаль, з Росії певний приплив людей".

Він також поскаржився, що правоохоронцям довелося взяти під охорону офіс "об'єднаного штабу", де були опозиційні журналісти: "Довелося 120 чоловік виділити для того. щоб контролювати ситуацію навколо цього офісу. Не дай бог відвернули б голову одній з них або комусь іншому, ми б відмивалися роками. Тому змушені були взяти їх під охорону. Вони це не цінують. Скоро оцінять".

Лукашенко підкреслив, що ситуація на вулицях не катастрофічна, але "дуже небезпечна для людей, яких штовхнули на вулиці".

Знати більше: Вічні 80%. 8 фактів про найскладніші (пере)вибори Лукашенка в Білорусі

Нагадаємо: 

  • За даними Центральної виборчої комісії Білорусі, перемогу на виборах здобув Олександр Лукашенко, який керує державою вже 26 років.
  • Опозиційні екзит-поли вказують, що із величезним відривом виграла його опонентка Світлана Тихановська. Вона не визнає попередні підсумки і вважає, що здобула перемогу на виборах.
  • Прихильники Тихановської у відповідь на офіційні результати вийшли на мітинги у Мінську та інших містах Білорусі.
  • Наразі у Білорусі затримали близько 3 тисяч осіб, які вийшли на протести через незгоду з попередніми результатами президентських виборів. Постраждали 50 мітингарів і 39 співробітників міліції. Правозахисники повідомляють про одного загиблого. 
  • Влада перешкоджає доступу в інтернет та блокує найбільші новинні портали. 

Українська правда

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Теми: ЛукашенкоБілорусьвибори
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