Лукашенко отреагировал на митинги против него: Я предупреждал – Майдана не будет

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что к митингам недовольных предварительными результатами выборов, на которых он победил, причастны "кукловоды" из Чехии, Польши, Украины и других стран.

Источник: государственное издание Беларуси БЕЛТА.

Прямая речь: "Нам пытаются эту заварушку подкинуть. Я предупреждал: майдана не будет, как бы кому-то этого ни хотелось. Поэтому надо утихомириться, успокоиться. А родителям третий раз говорю посмотреть, где их чадо, чтобы не было потом больно. Ранены где-то около 25 ребят из ОМОНа. Есть переломы рук, ног. Специально, целенаправленно били по этим ребятам. Они ответили. Чего теперь рыдать и плакать? Поэтому ответ будет адекватный…

По одному разговору мы видим кукловодов. Одна из линий этих кукловодов - Чехия. Сегодня уже из Чехии управляют нашим объединенным штабом, где, простите меня, сидят эти овечки, ничего не понимая, что от них хотят. Я поручил выдать эту информацию в СМИ, чтобы увидели, чего они хотят. Они продолжают наседать, продолжают требовать: выводите людей на улицу и ведите переговоры с властями о добровольной сдаче власти.

То есть Лукашенко, находящийся во главе вертикали власти, во главе государства добровольно при 80% голосов должен передать им власть".

Детали: По его словам, ситуацией в Беларуси пытаются управлять из-за рубежа: "Я про Польшу не говорю. Там уже все осели и тоже начинают дергать за ниточки. Я не говорю про Украину (оттуда ехали). Это, уверен, не государственная политика, но там хватает этих майданутых, о которых я говорил. В том числе, к сожалению, из России определенный приток людей".

Он также пожаловался, что правоохранителям пришлось взять под охрану офис "объединенного штаба", где были оппозиционные журналисты: "Пришлось 120 человек выделить для того чтобы контролировать ситуацию вокруг этого офиса. Не дай бог отвернули бы голову одной из них или кому-то, мы бы отмывались годами. Поэтому вынуждены были взять их под охрану. Они это не ценят. Скоро оценят".

Лукашенко подчеркнул, что ситуация на улицах не катастрофическая, но "весьма опасна для людей, которых толкнули на улицы".

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Напомним: