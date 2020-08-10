Кравчук прокоментував ідею Фокіна та позицію Медведчука щодо Донбасу  

Перший президент України Леонід Кравчук, який тепер представляє Україну у Тристоронній контактній групі щодо Донбасу, підтримує ідею Вітольда Фокіна поїхати на окуповану територію, а позицію Віктора Медведчука вважає неприйнятною.

Джерело: інтерв’ю Кравчука для "Радіо Свобода"

Деталі: Перший прем’єр-міністр України Вітольд Фокін погодився увійти у ТКГ разом із Кравчуком – і заявив, що не проти поїхати на окуповану частину Донбасу.

На запитання, як він ставиться до такої ініціативи і чи готовий теж їхати на окуповані території, Кравчук відповів загалом ствердно.

Пряма мова: "Я підтримую його (Фокіна). Він знає ситуацію там найкраще з людей, яких я загалом знаю. І має рішучість, сміливість і готовий це зробити.

А якщо там складуться відповідні умови, які потрібні мені, Кравчуку Леоніду Макаровичу, вивчити будь-які питання, які потрібні для вирішення, я також буду думати над тим, як це зробити, не виключаючи і безпосередніх контактів".

Інші подробиці. На згадку про те, що Віктор Медведчук колись був політичним соратником Леоніда Кравчука, перший президент України відповів: "Я 5 років з Віктором Медведчуком не спілкувався навіть по телефону. П’ять років".

На запитання, чи хотів би він, щоб Медведчук брав участь у переговорах з урегулювання ситуації на Донбасі, Кравчук відповів: "Я не знаю, мені спочатку треба розібратися. Я тільки п’ять днів як працюю головою українською делегації. Коли ви зустрінетеся зі мною хоча б через місяць, я зможу відповісти на ваше запитання".

Пряма мова: "Я вважаю, що та позиція, яку займає Медведчук... Він має право на свою позицію, але вона не може бути підтримана Україною, тому що вона ставить Україну в складне становище.

Я за те, щоб використати досвід і українських політиків, і різних українських політичних сил, щоб узгодити інтереси України з інтересами і Росії, тому що вона там присутня. І узгодити – перш за все з людьми, які там знаходяться.

Тобто я не виключаю спілкування із Медведчуком, але це зовсім не означає, що я готовий підписувати будь-який документ, який буде запропонований тією політичною силою.

Я буду думати, аналізувати, і не тільки я, а всі ми разом взяті (делегація та керівництво України). Для того, щоб нас, знову ж таки, повторюю, не ввели в оману".

Нагадаємо: 31 липня стало відомо, що перший прем'єр-міністр України Вітольд Фокін може стати учасником ТКГ, 6 серпня президент Володимир Зеленський підтвердив, що Фокін допомагатиму Кравчуку.

Сам Фокін у коментарі "Гордону" сказав, що пропозиція брати участь у роботі ТКГ надійшла йому і Кравчуку від голови Офісу президента Андрія Єрмака, і висловив думку: "Треба їхати на Донбас і запрошувати людей сюди".

А "5 каналу" Фокін сказав, що його місце і роль у ТКГ "ще не визначені" – мовляв, він дав згоду працювати, але "ким саме і який буде рівень" ще з’ясовується.

Лідер ОПЗЖ Медведчук є кумом російського президента Володимира Путіна, прихильником проросійскої позиції та ідеї федералізації України.