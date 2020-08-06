Зеленський пояснив, чому у ТКГ прийшов Кравчук

Президент Володимир Зеленський пояснив, що призначив першого президента України Леоніда Кравчука представником України у Тристоронній контактній групі щодо Донбасу, бо він має авторитет в усій країні.

Джерело: спілкування президента зі ЗМІ у місті Часів Яр у Донецькій області

Пряма мова: "Чому Леонід Макарович Кравчук очолив групу (українську делегацію у ТКГ – ред.)? Дійсно, в нас було декілька кандидатур. Я вважаю, що очолювати групу повинна потужна, мудра, освічена людина, яка має авторитет у всій Україні – і в окупованій частині теж. Це дуже важливо для головуючого у Тристоронній контактній групі, в українській групі. Він – досвідчена людина.

Із ним буде працювати пан Фокін, і віце-прем’єр Рєзніков, і пан Демченко. У нас дійсно достатньо потужна група. Я бачу зараз тільки зростання кількості перемовин і зустрічей".

Деталі: Що стосується колишнього представника України у ТКГ – другого президента України Леоніда Кучми, то Зеленський висловив вдячність Леоніду Даниловичу за зроблену роботу. За словами глави держави, це справді "складна робота", Кучма "дійсно втомився, тут немає інших причин" його виходу з ТКГ.

Цьому передувало: Одразу після призначення у ТКГ Кравчук заявив про пошук компромісів, але не в усьому. На його думку, дві речі могли б стати компромісами на шляху до розв’язання конфлікту на сході: особлива система управління та вільна економічна зона на території Донбасу.

Але суверенітет, територіальну цілісність, незалежність України, недоторканність її кордонів обговорювати не будуть.

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