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Кравчук прокомментировал идею Фокина и позицию Медведчука по Донбассу

Понедельник, 10 августа 2020, 13:18
Кравчук прокомментировал идею Фокина и позицию Медведчука по Донбассу

Первый президент Украины Леонид Кравчук, который теперь представляет Украину в Трехсторонний контактной группе по Донбассу, поддерживает идею Витольда Фокина поехать на оккупированную территорию, а позицию Виктора Медведчука считает неприемлемой.

Источник: интервью Кравчука для "Радио Свобода"

Детали: Первый премьер-министр Украины Витольд Фокин согласился войти в ТКГ вместе с Кравчуком – и заявил, что не против поехать на оккупированную часть Донбасса.

На вопрос, как он относится к такой инициативе и готов ли тоже ехать на оккупированные территории, Кравчук ответил в целом положительно.

Прямая речь: "Я поддерживаю его (Фокина). Он знает ситуацию там лучше всех, кого я вообще знаю. И имеет решительность, смелость и готов это сделать.

А если там сложатся соответствующие условия, которые нужны мне, Кравчуку, изучить любые вопросы, которые нужны для решения, я также буду думать над тем, как это сделать, не исключая и непосредственных контактов".

Другие подробности. На напоминание о том, что Виктор Медведчук когда-то был политическим соратником Леонида Кравчука, первый президент Украины ответил: "Я 5 лет с Виктором Медведчуком не общался даже по телефону. Пять лет".

На вопрос, хотел бы ли он, чтобы Медведчук принимал участие в переговорах по урегулированию ситуации на Донбассе, Кравчук ответил: "Я не знаю, мне сначала надо разобраться. Я только пять дней как работаю главой украинской делегации. Когда вы встретитесь со мной хотя бы через месяц, я смогу ответить на ваш вопрос".

Прямая речь: "Я считаю, что позиция, которую занимает Медведчук... Он имеет право на свою позицию, но она не может быть поддержана Украиной, потому что она ставит Украину в сложное положение.

Я за то, чтобы использовать опыт и украинских политиков, и различных украинских политических сил, чтобы согласовать интересы Украины с интересами и России, потому что она там присутствует. И согласовать – прежде всего с людьми, которые там находятся.

То есть я не исключаю общения с Медведчуком, но это вовсе не означает, что я готов подписывать любой документ, который будет предложен той политической силой.

Я буду думать, анализировать, и не только я, а все мы вместе взятые (делегация и руководство Украины). Для того, чтобы нас, опять же, повторяю, не ввели в заблуждение".

Напомним: 31 июля стало известно, что первый премьер-министр Украины Витольд Фокин может стать участником ТКГ, 6 августа президент Владимир Зеленский подтвердил, что Фокин будет помогать Кравчуку.

Сам Фокин в комментарии "Гордону" сказал, что предложение участвовать в работе ТКГ поступило ему и Кравчуку от главы Офиса президента Андрея Ермака, и высказал мнение: "Надо ехать на Донбасс и приглашать людей сюда".

А "5 каналу" Фокин сказал, что его место и роль в ТКГ "еще не определены" – мол, он дал согласие работать, но "кем именно и каков будет уровень", еще выясняется.

Медведчук является кумом российского президента Владимира Путина, сторонником проросийской позиции и идеи федерализации Украины.

Алена Рощенко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: КравчукМедведчукДонбассТКГ
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