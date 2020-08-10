Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Нардепи запропонують Раді не визнавати легітимність виборів у Білорусі

Понеділок, 10 серпня 2020, 16:06

Міжфракційне об’єднання "За демократичну Білорусь" запропонує у Верховній Раді розглянути постанову про невизнання легітимності виборів президента Білорусі.

Джерело: Facebook-сторінка нардепа "Євросолідарності" Олексія Гончаренка, результати прессконференції об’єднання

Дослівно: "Заяву про невизнання президентських виборів у Білорусі ми реєструємо як постанову у Верховній Раді…

Закликаємо усі демократичні країни засудити насильство проти мирних протестуючих, дати принципову оцінку фактам правопорушень під час виборів президента Білорусі 2020 року і не визнавати легітимність їх результатів".

Деталі: У понеділок члени об’єднання опублікували заяву із закликом до Верховної Ради - не визнавати результати виборів президента Білорусі 2020 року.

Нардепи пояснили, що вибори супроводжувалися численними фальсифікаціями.

Зокрема, зазначається, що недопуск опозиційних кандидатів до участі в виборах, арешти, переслідування та погрози, застосування сили проти учасників протестів, недопущення міжнародних спостерігачів від ОБСЄ до спостереження за виборами вплинули на результат волевиявлення білорусів.

Група українських парламентарів вважають, що правопорушення під час кампанії і виборів свідчать про повну невідповідність міжнародним стандартам.

Депутати також засудили застосування сили проти громадян, що вийшли на мирний протест.

Вони закликали владу Білорусі та Олександра Лукашенка до діалогу з протестуючими.

Знати більше: Вічні 80%. 8 фактів про найскладніші (пере)вибори Лукашенка в Білорусі

Нагадаємо: 

  • Місяць тому у Раді створили міжфракційне об’єднання "За демократичну Білорусь". Учасниками групи стали нардепи від "Європейської Солідарності", "Голосу", депутатської групи "За майбутнє" та позафракційні.
  • За даними Центральної виборчої комісії Білорусі, перемогу на виборах здобув Олександр Лукашенко, який керує державою вже 26 років.
  • Опозиційні екзит-поли вказують, що із величезним відривом виграла його опонентка Світлана Тихановська. Вона не визнає попередні підсумки і вважає, що здобула перемогу на виборах.
  • Прихильники Тихановської у відповідь на офіційні результати вийшли на мітинги у Мінську та інших містах Білорусі.
  • Наразі у Білорусі затримали близько 3 тисяч осіб, які вийшли на протести через незгоду з попередніми результатами президентських виборів.

Українська правда
Теми: БілорусьвибориВерховна Рада


powered by lun.ua
Головне сьогодні

ЦВК Білорусі оновила результати виборів

В уряді готуються до 2 тисяч випадків COVID і 50 смертей щодня

Кравчук прокоментував ідею Фокіна та позицію Медведчука щодо Донбасу  

Лукашенко відреагував на мітинги проти нього: Я попереджав – Майдану не буде

Тихановська вважає, що перемогла на виборах президента Білорусі, і хоче мирної передачі влади

відео Одна людина загинула під час протестів у Мінську – правозахисник

Усі новини...
Білорусь
ЦВК Білорусі оновила результати виборів
На Білоруському метзаводі страйкують робітники, є затримані – ЗМІ
Польща відповіла Лукашенку: протести – результат невдоволення, а не іноземного впливу
Останні новини
17:02
Німеччина обурена погрозами санкцій з боку США через "Північний потік-2"
17:00
Ціна експорту "Газпрому" продовжила падіння нижче рівня рентабельності
16:59
Мінкульт витратить мільйон на ролик про боротьбу Нацгвардії з COVID-19
16:49
Тихановська оскаржила результати виборів у ЦВК Білорусі
16:48
З початку карантину безробітних стало більше на 400 тисяч – Держцентр зайнятості
16:28
фото На Київщині знайшли убитою 12-річну дівчинку: підозрюють неповнолітнього друга
16:20
Школи у "червоній зоні" закриватимуть на двотижневий карантин – Шмигаль
16:17
Польща оновила перелік категорій осіб, яким не потрібен карантин після в'їзду
16:12
ЦВК Білорусі оновила результати виборів
16:11
АМКУ не має законних підстав відмовити в купівлі акцій "Мотор Січ" – DCH
Усі новини...