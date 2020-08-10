Нардепи запропонують Раді не визнавати легітимність виборів у Білорусі

Міжфракційне об’єднання "За демократичну Білорусь" запропонує у Верховній Раді розглянути постанову про невизнання легітимності виборів президента Білорусі.

Джерело: Facebook-сторінка нардепа "Євросолідарності" Олексія Гончаренка, результати прессконференції об’єднання

Дослівно: "Заяву про невизнання президентських виборів у Білорусі ми реєструємо як постанову у Верховній Раді…

Закликаємо усі демократичні країни засудити насильство проти мирних протестуючих, дати принципову оцінку фактам правопорушень під час виборів президента Білорусі 2020 року і не визнавати легітимність їх результатів".

Деталі: У понеділок члени об’єднання опублікували заяву із закликом до Верховної Ради - не визнавати результати виборів президента Білорусі 2020 року.

Нардепи пояснили, що вибори супроводжувалися численними фальсифікаціями.

Зокрема, зазначається, що недопуск опозиційних кандидатів до участі в виборах, арешти, переслідування та погрози, застосування сили проти учасників протестів, недопущення міжнародних спостерігачів від ОБСЄ до спостереження за виборами вплинули на результат волевиявлення білорусів.

Група українських парламентарів вважають, що правопорушення під час кампанії і виборів свідчать про повну невідповідність міжнародним стандартам.

Депутати також засудили застосування сили проти громадян, що вийшли на мирний протест.

Вони закликали владу Білорусі та Олександра Лукашенка до діалогу з протестуючими.

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