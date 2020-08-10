Нардепы предложат Раде не признавать легитимность выборов в Беларуси
Межфракционное объединение "За демократическую Беларусь" предложит в Верховной Раде рассмотреть постановление о непризнании легитимности выборов президента Беларуси.
Источник: Facebook-страница нардепа "Евросолидарности" Алексея Гончаренко, результаты прессконференции объединения
Дословно: "Заявление о непризнании президентских выборов в Беларуси мы регистрируем как постановление в Верховной Раде...
Призываем все демократические страны осудить насилие против мирных протестующих, дать принципиальную оценку фактам правонарушений во время выборов президента Беларуси 2020 года и не признавать легитимность их результатов".
Детали: В понедельник члены объединения озвучили заявление с призывом к Верховной Рады - не признавать результаты выборов президента Беларуси 2020 года.
Нардепы объяснили, что выборы сопровождались многочисленными фальсификациями.
Отмечается, что недопуск оппозиционных кандидатов к участию в выборах, аресты, преследования и угрозы, применение силы против участников протестов, недопущения международных наблюдателей от ОБСЕ к наблюдению за выборами повлияли на результат волеизъявления белорусов.
Группа украинских парламентариев считает, что правонарушение во время кампании и выборов свидетельствуют о полном несоответствии международным стандартам.
Депутаты также осудили применение силы против граждан, вышедших на мирный протест.
Они призвали власти Беларуси и Александра Лукашенко начать диалог с протестующими.
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Напомним:
- Месяц назад в Раде создали межфракционное объединение "За демократическую Беларусь". Участниками группы стали нардепы от "Европейской Солидарности", "Голоса", депутатской группы "За будущее" и внефракционные.
- По предварительным данным Центральной избирательной комиссии Беларуси, победу одержал Олександр Лукашенко, который руководит страной уже 26 лет. У него якобы 80,23% голосов, у ближайшей соперницы Светланы Тихановской – 9,9%.
- Оппозиционные экзит-полы указывают, что с огромным отрывом выиграла его оппонентка Светлана Тихановская. Она не признает предварительные итоги и считает, что одержала победу на выборах.
- Сторонники Тихановской в ответ на официальные результаты вышли на митинги в Минске и других городах Беларуси.
- Сейчас в Беларуси задержали около 3 тысяч человек, которые вышли на протесты из-за несогласия с предварительными результатами президентских выборов.