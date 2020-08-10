Нардепы предложат Раде не признавать легитимность выборов в Беларуси

Межфракционное объединение "За демократическую Беларусь" предложит в Верховной Раде рассмотреть постановление о непризнании легитимности выборов президента Беларуси.

Источник: Facebook-страница нардепа "Евросолидарности" Алексея Гончаренко, результаты прессконференции объединения

Дословно: "Заявление о непризнании президентских выборов в Беларуси мы регистрируем как постановление в Верховной Раде...

Призываем все демократические страны осудить насилие против мирных протестующих, дать принципиальную оценку фактам правонарушений во время выборов президента Беларуси 2020 года и не признавать легитимность их результатов".

Детали: В понедельник члены объединения озвучили заявление с призывом к Верховной Рады - не признавать результаты выборов президента Беларуси 2020 года.

Нардепы объяснили, что выборы сопровождались многочисленными фальсификациями.

Отмечается, что недопуск оппозиционных кандидатов к участию в выборах, аресты, преследования и угрозы, применение силы против участников протестов, недопущения международных наблюдателей от ОБСЕ к наблюдению за выборами повлияли на результат волеизъявления белорусов.

Группа украинских парламентариев считает, что правонарушение во время кампании и выборов свидетельствуют о полном несоответствии международным стандартам.

Депутаты также осудили применение силы против граждан, вышедших на мирный протест.

Они призвали власти Беларуси и Александра Лукашенко начать диалог с протестующими.

Знать больше: Вечные 80%. 8 фактов о самых сложных (пере) выборах Лукашенко в Беларуси

Напомним: