Трамп хотел бы пригласить Путина на саммит G7

Президент США Дональд Трамп предложил провести саммит "Большой семерки" (G7) после президентских выборов в США, которые состоятся в ноябре, добавив, что не против пригласить на него российского президента Владимира Путина.

Источник: брифинг Трампа

Прямая речь: "Мы уже пригласили много людей на саммит. Я, конечно бы, пригласил его (Путина – УП). Считаю, что это важный фактор. Мы пригласим представителей, которые не входят в "Большую семерку". Кое-кто уже согласился принять участие".

Детали: В начале этого брифинга возле забора Белого дома произошла стрельба, в результате чего американского лидера эвакуировали.

Напомним: