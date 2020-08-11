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Трамп хотел бы пригласить Путина на саммит G7

Вторник, 11 августа 2020, 05:23
Трамп хотел бы пригласить Путина на саммит G7

Президент США Дональд Трамп предложил провести саммит "Большой семерки" (G7) после президентских выборов в США, которые состоятся в ноябре, добавив, что не против пригласить на него российского президента Владимира Путина.

Источник: брифинг Трампа

Прямая речь: "Мы уже пригласили много людей на саммит. Я, конечно бы, пригласил его (Путина – УП). Считаю, что это важный фактор. Мы пригласим представителей, которые не входят в "Большую семерку". Кое-кто уже согласился принять участие".

Детали: В начале этого брифинга возле забора Белого дома произошла стрельба, в результате чего американского лидера эвакуировали.

Напомним:

  • В "Большую семерку" входят наиболее развитые страны, в частности США, Канада, Великобритания, Германия, Франция, Япония и Италия.
  • Россию исключили из "Большой семерки" из-за нарушения международного права, начала военной агрессии в отношении Украины, в частности оккупации Крыма в 2014 году.
  • Члены G7 неоднократно говорили, что возвращение России в G7 зависит от урегулирования ситуации на Донбассе и в Крыму.
  • Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что возвращение России в "Большую восьмерку" возможно только при условии возвращения Украине оккупированного Крыма, прекращение боевых действий на Донбассе и освобождения украинских политзаключенных и моряков.
  • Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не стремиться присоединиться к G7, так как полностью удовлетворена эффективностью формата "большой двадцатки".

Украинская правда

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Темы: ТрампПутинG7СШАРосcия
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