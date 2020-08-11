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Тихановська виїхала з Білорусі у Литву

Вівторок, 11 серпня 2020, 08:48

Опозиційна кандидатка на виборах президента Білорусі Світлана Тихановська покинула Білорусь і прибула в Литву.

Джерело: міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічус у Twitter

Пряма мова: "Світлана Тихановська у безпеці, вона у Литві".

Деталі: Напередодні Лінкявічус писав, що намагався додзвонитися до Світлани Тихановської впродовж кількох годин, але місце її перебування не знали навіть її співробітники. Він висловлював занепокоєння її безпекою.

Теми: БілорусьЛитваЛукашенко


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