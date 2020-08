Тихановська виїхала з Білорусі у Литву

Опозиційна кандидатка на виборах президента Білорусі Світлана Тихановська покинула Білорусь і прибула в Литву.

Джерело: міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічус у Twitter

Пряма мова: "Світлана Тихановська у безпеці, вона у Литві".

Svetlana #Tikhanovskaya is safe. She is in #Lithuania. pic.twitter.com/6f9U2meoX0