Тихановська виїхала з Білорусі у Литву
Вівторок, 11 серпня 2020, 08:48
Опозиційна кандидатка на виборах президента Білорусі Світлана Тихановська покинула Білорусь і прибула в Литву.
Джерело: міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічус у Twitter
Пряма мова: "Світлана Тихановська у безпеці, вона у Литві".
Svetlana #Tikhanovskaya is safe. She is in #Lithuania. pic.twitter.com/6f9U2meoX0
— Linas Linkevicius (@LinkeviciusL) August 11, 2020
Деталі: Напередодні Лінкявічус писав, що намагався додзвонитися до Світлани Тихановської впродовж кількох годин, але місце її перебування не знали навіть її співробітники. Він висловлював занепокоєння її безпекою.