Тихановська виїхала з Білорусі у Литву

Опозиційна кандидатка на виборах президента Білорусі Світлана Тихановська покинула Білорусь і прибула в Литву.

Джерело: міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічус у Twitter

Пряма мова: "Світлана Тихановська у безпеці, вона у Литві".

Деталі: Напередодні Лінкявічус писав, що намагався додзвонитися до Світлани Тихановської впродовж кількох годин, але місце її перебування не знали навіть її співробітники. Він висловлював занепокоєння її безпекою.

Передісторія:

У Білорусі третій день, з дня виборів 9 серпня, тривають акції протесту проти Олександра Лукашенка й на підтримку Світлани Тихановської як опозиційної кандидатки. Вони супроводжуються насильством з боку силовиків, пострілами та затриманнями, а мітингарі вже почали використовувати "коктейлі Молотова" і нібито один намагався кинути вибуховий пристрій.

Світлана Тихановська подала скаргу до Центрвиборчкому і вимагає визнати недійсними результати виборів, за якими Лукашенка знову переобрали на посаду президента.

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