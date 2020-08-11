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Тихановская выехала из Беларуси в Литву

Вторник, 11 августа 2020, 08:48
Тихановская выехала из Беларуси в Литву

Оппозиционная кандидат на выборах президента Беларуси Светлана Тихановская покинула Беларусь и прибыла в Литву.

Источник: министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичус в Twitter

Прямая речь: "Светлана Тихановская в безопасности, она в Литве".

Детали: Накануне Линкявичус писал, что пытался дозвониться до Светланы Тихановской несколько часов, но ее местонахождение было не известно даже ее сотрудникам. Он выражал обеспокоенность ее безопасностью.

Предыстория: 

  • В Беларуси третий день со дня выборов 9 августа, продолжаются акции протеста против Александра Лукашенко и в поддержку Светланы Тихановской как оппозиционной кандидатки. Они сопровождаются насилием со стороны силовиков, стрельбой и задержаниями, а митингующие уже начали использовать "коктейли Молотова" и якобы один пытался бросить взрывное устройство.
  • Светлана Тихановская подала жалобу в Центризбирком и требует признать недействительными результаты выборов, по которым Лукашенко снова переизбран на пост президента.

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Темы: БеларусьЛитваЛукашенкоТихановская
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