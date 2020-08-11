Тихановская выехала из Беларуси в Литву
Вторник, 11 августа 2020, 08:48
Оппозиционная кандидат на выборах президента Беларуси Светлана Тихановская покинула Беларусь и прибыла в Литву.
Источник: министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичус в Twitter
Прямая речь: "Светлана Тихановская в безопасности, она в Литве".
Svetlana #Tikhanovskaya is safe. She is in #Lithuania. pic.twitter.com/6f9U2meoX0— Linas Linkevicius (@LinkeviciusL) August 11, 2020
Детали: Накануне Линкявичус писал, что пытался дозвониться до Светланы Тихановской несколько часов, но ее местонахождение было не известно даже ее сотрудникам. Он выражал обеспокоенность ее безопасностью.
Предыстория:
- В Беларуси третий день со дня выборов 9 августа, продолжаются акции протеста против Александра Лукашенко и в поддержку Светланы Тихановской как оппозиционной кандидатки. Они сопровождаются насилием со стороны силовиков, стрельбой и задержаниями, а митингующие уже начали использовать "коктейли Молотова" и якобы один пытался бросить взрывное устройство.
- Светлана Тихановская подала жалобу в Центризбирком и требует признать недействительными результаты выборов, по которым Лукашенко снова переизбран на пост президента.
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