Тихановская выехала из Беларуси в Литву

Оппозиционная кандидат на выборах президента Беларуси Светлана Тихановская покинула Беларусь и прибыла в Литву.

Источник: министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичус в Twitter

Прямая речь: "Светлана Тихановская в безопасности, она в Литве".

Svetlana #Tikhanovskaya is safe. She is in #Lithuania. pic.twitter.com/6f9U2meoX0