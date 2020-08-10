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Тихановська оскаржила результати виборів у ЦВК Білорусі

Понеділок, 10 серпня 2020, 16:49
Тихановська оскаржила результати виборів у ЦВК Білорусі

Кандидатка в президенти Білорусі Світлана Тихановська подала скаргу до Центрвиборчкому і вимагає визнати недійсними результати виборів.

Джерело: ТАСС з посиланням на ЦВК Білорусі

Дослівно: "Тихановська відвідала Центральну виборчу комісію для подачі скарги".

Деталі: Повідомляється, що вона вимагає визнати недійсними результати виборів.

Опонентка Лукашенка також наполягає на проведенні повторного підрахунку голосів або повторного голосування у деяких дільницях.

Що було раніше: Центральна виборча комісія Білорусі оновила попередні підсумки виборів президента - в Олександра Лукашенка 80,08% голосів, у Світлани Тихановської - 10,09%.

Знати більше: Вічні 80%. 8 фактів про найскладніші (пере)вибори Лукашенка в Білорусі

Нагадаємо: 

  • За даними Центральної виборчої комісії Білорусі, перемогу на виборах здобув Олександр Лукашенко, який керує державою вже 26 років.
  • Опозиційні екзит-поли вказують, що із величезним відривом виграла його опонентка Світлана Тихановська. Вона не визнає попередні підсумки і вважає, що здобула перемогу на виборах.
  • Прихильники Тихановської у відповідь на офіційні результати вийшли на мітинги у Мінську та інших містах Білорусі.
  • Наразі у Білорусі затримали близько 3 тисяч осіб, які вийшли на протести через незгоду з попередніми результатами президентських виборів.

"Українська правда" в Threads

Теми: БілорусьвибориЛукашенкоТихановська
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