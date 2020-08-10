Тихановська оскаржила результати виборів у ЦВК Білорусі

Кандидатка в президенти Білорусі Світлана Тихановська подала скаргу до Центрвиборчкому і вимагає визнати недійсними результати виборів.

Джерело: ТАСС з посиланням на ЦВК Білорусі

Дослівно: "Тихановська відвідала Центральну виборчу комісію для подачі скарги".

Деталі: Повідомляється, що вона вимагає визнати недійсними результати виборів.

Опонентка Лукашенка також наполягає на проведенні повторного підрахунку голосів або повторного голосування у деяких дільницях.

Що було раніше: Центральна виборча комісія Білорусі оновила попередні підсумки виборів президента - в Олександра Лукашенка 80,08% голосів, у Світлани Тихановської - 10,09%.

Знати більше: Вічні 80%. 8 фактів про найскладніші (пере)вибори Лукашенка в Білорусі

Нагадаємо: