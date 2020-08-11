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У Мінську чоловік стрибнув на рейки метро: Припиніть калічити й убивати

Вівторок, 11 серпня 2020, 15:56

У Мінську чоловік вийшов на рейки метро на знак протесту проти насильства поліції у відношенні до мітингувальників.

Джерело: білоруське "Радіо Свобода"

Деталі: Чоловік зупинив поїзд на станції метро "Кастричницька" в Мінську 11 серпня.

Він стояв на рейках із плакатом "Припиніть калічити й убивати людей".

Московська (синя) лінія метро зупинилася, пасажири чекали на пероні, доки поїзди відновлять рух. Станції на Автозаводській (червоній) лінії були тимчасово закриті.

Протест тривав 5 хвилин.

Коментар метрополітену: "О 14:35 на станції Кастричницька пасажир стрибнув на рейки. Потім його витягли працівники метро. О 14:40 рух відновлено".

 
Фото і відео: Радыё Свабода — Беларусь
 
 

Передісторія:

  • Після виборів президента 9 серпня у Білорусі протестують проти Олександра Лукашенка й на підтримку Світлани Тихановської. Акції супроводжуються насильством силовиків, пострілами та затриманнями, а мітингарі вже почали використовувати "коктейлі Молотова" і нібито один намагався кинути вибуховий пристрій – і сам загинув.
  • Ключові білоруські інтернет-видання з дня виборів заблоковані. Вони видають новини через Telegram. Білоруське "Радіо Свобода" публікує матеріали на сайті.
  • Світлана Тихановська подала скаргу до Центрвиборчкому і вимагає визнати недійсними результати виборів, за якими Олександра Лукашенка знову переобрали на посаду президента.

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Теми: Білорусьакції


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