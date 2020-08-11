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В Минске мужчина прыгнул на рельсы метро: Прекратите калечить и убивать

Вторник, 11 августа 2020, 15:56

В Минске мужчина вышел на рельсы метро в знак протеста против насилия полиции в отношении митингующих.

Источник: белорусское "Радио Свобода"

Детали: Мужчина остановил поезд на станции метро "Кастричницкая" в Минске 11 августа.

Он стоял на рельсах с плакатом "Прекратите калечить и убивать людей".

Московская (синяя) линия метро остановилась, пассажиры ждали на перроне, пока поезда восстановят движение. Станции на Автозаводской (красной) линии были временно закрыты.

Протест длился 5 минут.

Комментарий метрополитена: "В 14:35 на станции Кастричницкая пассажир прыгнул на рельсы. Затем его вытащили работники метро. В 14:40 движение возобновлено".

 
Фото и видео: Радыё Свабода — Беларусь
 
 

Предыстория:

  • После выборов президента 9 августа в Беларуси протестуют против Александра Лукашенко и в поддержку Светланы Тихановской. Акции сопровождаются насилием силовиков, стрельбой и задержаниями, а митингующие уже начали использовать "коктейли Молотова" и якобы один пытался бросить взрывное устройство – и сам погиб
  • Ключевые белорусские интернет-издания со дня выборов заблокированы. Они выдают новости через Telegram. Белорусское "Радио Свобода" публикует материалы на сайте.
  • Светлана Тихановская подала жалобу в Центризбирком и требует признать недействительными результаты выборов, по которым Александра Лукашенко снова переизбран на пост президента.

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Темы: Беларусьакции


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