В Минске мужчина прыгнул на рельсы метро: Прекратите калечить и убивать

В Минске мужчина вышел на рельсы метро в знак протеста против насилия полиции в отношении митингующих.

Источник: белорусское "Радио Свобода"

Детали: Мужчина остановил поезд на станции метро "Кастричницкая" в Минске 11 августа.

Он стоял на рельсах с плакатом "Прекратите калечить и убивать людей".

Московская (синяя) линия метро остановилась, пассажиры ждали на перроне, пока поезда восстановят движение. Станции на Автозаводской (красной) линии были временно закрыты.

Протест длился 5 минут.

Комментарий метрополитена: "В 14:35 на станции Кастричницкая пассажир прыгнул на рельсы. Затем его вытащили работники метро. В 14:40 движение возобновлено".

Предыстория:

После выборов президента 9 августа в Беларуси протестуют против Александра Лукашенко и в поддержку Светланы Тихановской. Акции сопровождаются насилием силовиков, стрельбой и задержаниями, а митингующие уже начали использовать "коктейли Молотова" и якобы один пытался бросить взрывное устройство – и сам погиб

Ключевые белорусские интернет-издания со дня выборов заблокированы. Они выдают новости через Telegram. Белорусское "Радио Свобода" публикует материалы на сайте.

Светлана Тихановская подала жалобу в Центризбирком и требует признать недействительными результаты выборов, по которым Александра Лукашенко снова переизбран на пост президента.

Читайте также: Вечные 80%. 8 фактов о самых сложных (пере)выборах Лукашенко в Беларуси

Майдан для Лукашенко: как выборы 2020 разбудили Беларусь и на что стоит обращать внимание Украине