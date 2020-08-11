НАБУ оголосило Вовка та інших суддів у розшук

Національне антикорупційне бюро розшукує підозрюваних, які діяли у межах злочинної організації на чолі з головою ОАСК Павлом Вовком.

Джерело: пресслужба НАБУ

Дослівно: "НАБУ розшукує підозрюваних, які діяли у межах злочинної організації на чолі з головою ОАСК, яка мала на меті захоплення державної влади шляхом встановлення контролю над Вищою кваліфікаційною комісією суддів України (ВККСУ), Вищою радою правосуддя (ВРП) та створення штучних перешкод у їхній роботі".

Деталі: Всього відомство розшукує 7 людей у цій справі.

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