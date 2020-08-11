НАБУ оголосило Вовка та інших суддів у розшук
Вівторок, 11 серпня 2020, 20:01
Національне антикорупційне бюро розшукує підозрюваних, які діяли у межах злочинної організації на чолі з головою ОАСК Павлом Вовком.
Джерело: пресслужба НАБУ
Дослівно: "НАБУ розшукує підозрюваних, які діяли у межах злочинної організації на чолі з головою ОАСК, яка мала на меті захоплення державної влади шляхом встановлення контролю над Вищою кваліфікаційною комісією суддів України (ВККСУ), Вищою радою правосуддя (ВРП) та створення штучних перешкод у їхній роботі".
Деталі: Всього відомство розшукує 7 людей у цій справі.
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Передісторія
- НАБУ звинувачує голову ОАСК Павла Вовка у створенні злочинної організації з метою захоплення державної влади шляхом встановлення контролю над Вищою кваліфікаційною комісією суддів, Вищою радою правосуддя та створення штучних перешкод у їх роботі.
- 17 липня НАБУ презентувало 45-хвилинне відео про Вовка і ОАСК, де голова суду та суддя обговорювали, як будуть "владу захоплювати".
- Записи розмов, оприлюднені НАБУ, Павло Вовк назвав сфальсифікованими, і додав, що у відставку не збирається.
- Правоохоронці також розслідували справу про втручання керівництва Окружного адмінсуду в ухвалення рішень, вплив на роботу Вищої кваліфікаційної комісії суддів та організацію прийняття завідомо неправосудних рішень.
- 5 серпня Печерський райсуд Києва 4 серпня 2020 року ухвалив рішення, яким фактично зобов’язавГенпрокурора забрати в НАБУ справу за підозрою голови та суддів ОАСК, а також голови ДСА, та передати її до іншого правоохоронного органу.
Українська правда