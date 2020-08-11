НАБУ объявило Вовка и других судей в розыск

Национальное антикоррупционное бюро разыскивает подозреваемых, которые действовали в пределах преступной организации во главе с председателем ОАСК Павлом Волком.

Источник: пресс-служба ОАСК

Дословно: "НАБУ разыскивает подозреваемых, которые действовали в пределах преступной организации во главе с председателем ОАСК, которая имела целью захвата государственной власти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей Украины (ВККСУ), Высшим советом правосудия (ВРП) и создание искусственных препятствий в их работе".

Детали Всего ведомство разыскивает 7 человек по этому делу.

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