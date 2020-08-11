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НАБУ объявило Вовка и других судей в розыск

Вторник, 11 августа 2020, 20:01

Национальное антикоррупционное бюро разыскивает подозреваемых, которые действовали в пределах преступной организации во главе с председателем ОАСК Павлом Волком.

Источник: пресс-служба ОАСК

Дословно: "НАБУ разыскивает подозреваемых, которые действовали в пределах преступной организации во главе с председателем ОАСК, которая имела целью захвата государственной власти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей Украины (ВККСУ), Высшим советом правосудия (ВРП) и создание искусственных препятствий в их работе".

Детали Всего ведомство разыскивает 7 человек по этому делу.

 

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Предыстория:

  • НАБУ обвиняет главу ОАСК Павла Вовка в создании преступной организации с целью захвата государственной власти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей, Высшим советом правосудия и создание искусственных препятствий в их работе.
  • 17 июля НАБУ представило 45-минутное видео Вовка и ОАСК, где председатель суда и судья обговаривали, как будут"власть захватывать".
  • Записи разговоров, обнародованные НАБУ, Павел Вовк назвал сфальсифицированными, и добавил, что в отставку не собирается.
  • Правоохранители также расследовали дело о вмешательстве руководства Окружного админсуда в принятие решений, влияние на работу Высшей квалификационной комиссии судей и организацию принятия заведомо неправосудных решений.
  • Печерский райсуд Киева 4 августа 2020 года принял решение, которым фактически обязал генпрокурора забрать в НАБУ дело по подозрению председателя и судей ОАСК, а также председателя ГСА, и передать его другому правоохранительному органу.

Украинская правда
Темы: НАБУОкружной админсуд


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