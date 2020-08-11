Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

ЄС може направити представника на перемовини з Лукашенком – Литва

Вівторок, 11 серпня 2020, 21:25
ЄС може направити представника на перемовини з Лукашенком – Литва

Євросоюз розглядає можливість направити представника для прямих переговорів з владою Білорусі, заявив у вівторок президент Литви Гітанас Науседа.

Джерело: Науседа в коментарі для ЗМІ, який цитує "Інтерфакс-Україна"

Деталі: Він повідомив, що обговорив цю ідею з головою Євроради Шарлем Мішелем по телефону. За словами президента, також обговорювалися можливості провести зустріч ЄС на рівні лідерів або міністрів щодо ситуації в Білорусі.

Пряма мова Науседи: "Мішель пообіцяв повернутися з пропозиціями, тобто щодо можливості направити представника ЄС для проведення прямих переговорів з білоруською владою, організувати конференцію міністрів на високому рівні, позачергове засідання Європейської ради - теж ймовірна альтернатива.

Литва готова бути посередником у цьому процесі - до цього нас зобов'язують і наша історична близькість, і сусідство, і факт, що ми надали притулок лідерам опозиції. Тому ми не залишимося байдужими, ми приймемо всі можливі заходи на дипломатичному рівні для налагодження контакту з усіма сторонами, щоб цей процес посередництва був ефективним, тому що він потребує декількох складових: перш за все, в готовності самої влади Білорусі розмовляти, представництві опозиції і, звичайно, активної ролі посередників".

Знати більше: Вічні 80%. 8 фактів про найскладніші (пере)вибори Лукашенка в Білорусі

Нагадаємо:

  • Після виборів президента 9 серпня у Білорусі протестують проти Олександра Лукашенка й на підтримку Світлани Тихановської. Акції супроводжуються насильством силовиків, пострілами та затриманнями, а мітингарі вже почали використовувати "коктейлі Молотова" і нібито один намагався кинути вибуховий пристрій– і сам загинув.
  • Наступного дня протестувальники знову вийшли на мітинги, на що міліція знову відкрила вогонь, також повідомляється про вибухи світло-шумових гранат.
  • В центр Мінська у третій день протестів  колонами поїхали спецтехніка, автозаки, водомети.

Теми: БілорусьЄСЛитваЛукашенко
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

ОновленоУ ЄС розповіли, як вдалося обійти вето Орбана: Він вийшов, коли голосували за Україну

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
Білорусь
Лукашенко полетить на переговори до Путіна у вихідні
Путін набрехав, що Білорусі загрожує агресія, рветься захищати
Польща перекидає війська ближче до Білорусі через вагнерівців
Останні новини
22:25
Після історичного рішення ЄС щодо України Зеленський поговорив із Європейськими лідерами
21:52
відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба
21:45
ОновленоРосіяни запустили "Шахеди" з півдня – ПС
21:08
Київрада затвердила бюджет столиці на 2024 рік
20:54
Британія заборонила імпорт алмазів із Росії з 1 січня 2024 року
20:30
Фонд енергетичної підтримки України зібрав вже понад 400 мільйонів євро
20:28
фотоНБУ присвятив нову пам’ятну монету українським залізничникам
20:26
ОновленоУ ЄС розповіли, як вдалося обійти вето Орбана: Він вийшов, коли голосували за Україну
20:24
Німецький виробник дронів Quantum-Systems відкриє R&D-центр в Україні
20:23
фотоТелескоп Вебба зазнімкував найменшу "зірку-невдаху"
Усі новини...
Реклама: