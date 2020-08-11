ЄС може направити представника на перемовини з Лукашенком – Литва

Євросоюз розглядає можливість направити представника для прямих переговорів з владою Білорусі, заявив у вівторок президент Литви Гітанас Науседа.

Джерело: Науседа в коментарі для ЗМІ, який цитує "Інтерфакс-Україна"

Деталі: Він повідомив, що обговорив цю ідею з головою Євроради Шарлем Мішелем по телефону. За словами президента, також обговорювалися можливості провести зустріч ЄС на рівні лідерів або міністрів щодо ситуації в Білорусі.

Пряма мова Науседи: "Мішель пообіцяв повернутися з пропозиціями, тобто щодо можливості направити представника ЄС для проведення прямих переговорів з білоруською владою, організувати конференцію міністрів на високому рівні, позачергове засідання Європейської ради - теж ймовірна альтернатива.

Литва готова бути посередником у цьому процесі - до цього нас зобов'язують і наша історична близькість, і сусідство, і факт, що ми надали притулок лідерам опозиції. Тому ми не залишимося байдужими, ми приймемо всі можливі заходи на дипломатичному рівні для налагодження контакту з усіма сторонами, щоб цей процес посередництва був ефективним, тому що він потребує декількох складових: перш за все, в готовності самої влади Білорусі розмовляти, представництві опозиції і, звичайно, активної ролі посередників".

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