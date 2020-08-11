ЄС може направити представника на перемовини з Лукашенком – Литва
Євросоюз розглядає можливість направити представника для прямих переговорів з владою Білорусі, заявив у вівторок президент Литви Гітанас Науседа.
Джерело: Науседа в коментарі для ЗМІ, який цитує "Інтерфакс-Україна"
Деталі: Він повідомив, що обговорив цю ідею з головою Євроради Шарлем Мішелем по телефону. За словами президента, також обговорювалися можливості провести зустріч ЄС на рівні лідерів або міністрів щодо ситуації в Білорусі.
Пряма мова Науседи: "Мішель пообіцяв повернутися з пропозиціями, тобто щодо можливості направити представника ЄС для проведення прямих переговорів з білоруською владою, організувати конференцію міністрів на високому рівні, позачергове засідання Європейської ради - теж ймовірна альтернатива.
Литва готова бути посередником у цьому процесі - до цього нас зобов'язують і наша історична близькість, і сусідство, і факт, що ми надали притулок лідерам опозиції. Тому ми не залишимося байдужими, ми приймемо всі можливі заходи на дипломатичному рівні для налагодження контакту з усіма сторонами, щоб цей процес посередництва був ефективним, тому що він потребує декількох складових: перш за все, в готовності самої влади Білорусі розмовляти, представництві опозиції і, звичайно, активної ролі посередників".
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- Після виборів президента 9 серпня у Білорусі протестують проти Олександра Лукашенка й на підтримку Світлани Тихановської. Акції супроводжуються насильством силовиків, пострілами та затриманнями, а мітингарі вже почали використовувати "коктейлі Молотова" і нібито один намагався кинути вибуховий пристрій– і сам загинув.
- Наступного дня протестувальники знову вийшли на мітинги, на що міліція знову відкрила вогонь, також повідомляється про вибухи світло-шумових гранат.
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