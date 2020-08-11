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ЕС может отправить представителя на переговоры с Лукашенко – Литва

Вторник, 11 августа 2020, 21:25
ЕС может отправить представителя на переговоры с Лукашенко – Литва

Евросоюз рассматривает возможность направить представителя для прямых переговоров с властями Беларуси, заявил во вторник президент Литвы Гитанас Науседа.

Источник: Науседа в комментарии для СМИ, который цитирует "Интерфакс-Украина"

Детали: Он сообщил, что обсудил эту идею с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем по телефону. По словам президента, также обсуждались возможности провести встречу ЕС на уровне лидеров или министров по ситуации в Белоруссии.

Прямая речь Науседы: "Мишель пообещал вернуться с предложениями, то есть относительно возможности направить представителя ЕС для проведения прямых переговоров с белорусскими властями, организовать конференцию министров на высоком уровне, внеочередное заседание Европейского совета - тоже вероятная альтернатива.

Литва готова посредничать в этом процессе - к этому нас обязывают и наша историческая близость, и соседство, и факт, что мы предоставили убежище лидерам оппозиции. Поэтому мы не останемся равнодушными, мы примем все возможные меры на дипломатическом уровне для налаживания контакта со всеми сторонами, чтобы этот процесс посредничества был эффективным, потому что он нуждается в нескольких составляющих: прежде всего, в готовности самих властей Беларуси разговаривать, представительстве оппозиции и, конечно, активной роли посредников".

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Темы: БеларусьЕСЛитваЛукашенко
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