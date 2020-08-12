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У Мінську знову загострення: мітингарі відновлюють барикади

Середа, 12 серпня 2020, 01:23
У Мінську знову загострення: мітингарі відновлюють барикади

ОМОН знову взявся за силовий розгін протестувальників у столиці Білорусі: вкотре використовують гумові кулі, сльозогінний газ, світлошумові гранати, відловлюють людей у під’їздах, б’ють та затримують журналістів.

Джерело: Радіо Свобода, Белсат

Деталі: Найбільші протистояння наразі тривають у трьох районах Мінська: Кам’яна Гірка, Уруччя та Серебрянка.

Біля станції метро "Кам’яна гірка" омонівці проводили зачистку. Там же було чутно звуки автоматних черг. У відповідь на силовиків летіли пляшки. У цьому ж районі почався розгін осіб, які принесли квіти на місце смерті учасника акцій. 

 

Одним із прихистків протестувальників стали під’їзди будинків. Проте омонівці набирають на домофонах номера квартир та вимагають відкрити їм двері

 

Близько півтисячі протестувальників зібрались у районі Серебрянка. Там же ОМОН заблокував дорогу, а люди запустили салют в сторону силовиків. Очевидці повідомляють про постійні звуки вибухів у цьому районі. На місце також викликають багато "швидких".  

Тут же протестувальники спробували знову побудувати барикади, які знищила міліція. 

Також кілька сотень людей змогли перекрити проспект Рокосовського, чим заблокували рух автозаків. 

Силовики не цураються бити і журналістів. Так, у фотокорреспондента Associated Press Сергія Гріца розбили дисплей камери, у його колеги із "Нашей Ніви" Надії Южань забрали флешку. Кореспондент TYT.BY був затриманий та побитий. 

Що передувало: В центр Мінська у третій день протестів колонами їде спецтехніка, автозаки, водомети. Люди також виходять з домівок о 19:00. 

Знати більше: Вічні 80%. 8 фактів про найскладніші (пере)вибори Лукашенка в Білорусі

Нагадаємо:

  • Після виборів президента 9 серпня у Білорусі протестують проти Олександра Лукашенка й на підтримку Світлани Тихановської. Акції супроводжуються насильством силовиків, пострілами та затриманнями, а мітингарі вже почали використовувати "коктейлі Молотова" і нібито один намагався кинути вибуховий пристрій – і сам загинув.
  • Наступного дня протестувальники знову вийшли на мітинги, на що міліція знову відкрила вогонь.

Ольга Гетьманець, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Білорусьмітингивибори
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