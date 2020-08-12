У Мінську знову загострення: мітингарі відновлюють барикади

ОМОН знову взявся за силовий розгін протестувальників у столиці Білорусі: вкотре використовують гумові кулі, сльозогінний газ, світлошумові гранати, відловлюють людей у під’їздах, б’ють та затримують журналістів.

Джерело: Радіо Свобода, Белсат

Деталі: Найбільші протистояння наразі тривають у трьох районах Мінська: Кам’яна Гірка, Уруччя та Серебрянка.

Біля станції метро "Кам’яна гірка" омонівці проводили зачистку. Там же було чутно звуки автоматних черг. У відповідь на силовиків летіли пляшки. У цьому ж районі почався розгін осіб, які принесли квіти на місце смерті учасника акцій.

Одним із прихистків протестувальників стали під’їзди будинків. Проте омонівці набирають на домофонах номера квартир та вимагають відкрити їм двері.

Близько півтисячі протестувальників зібрались у районі Серебрянка. Там же ОМОН заблокував дорогу, а люди запустили салют в сторону силовиків. Очевидці повідомляють про постійні звуки вибухів у цьому районі. На місце також викликають багато "швидких".

Серабранка сёння. Бачна частка разбураных барыкадаў і адчыненая машына хуткай дапамогі. Даслалі чытачы. pic.twitter.com/53IoXLg6Qw — Белсат TV (@Belsat_TV) August 11, 2020

Тут же протестувальники спробували знову побудувати барикади, які знищила міліція.

Також кілька сотень людей змогли перекрити проспект Рокосовського, чим заблокували рух автозаків.

Силовики не цураються бити і журналістів. Так, у фотокорреспондента Associated Press Сергія Гріца розбили дисплей камери, у його колеги із "Нашей Ніви" Надії Южань забрали флешку. Кореспондент TYT.BY був затриманий та побитий.

Що передувало: В центр Мінська у третій день протестів колонами їде спецтехніка, автозаки, водомети. Люди також виходять з домівок о 19:00.

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