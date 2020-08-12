В Минске снова обострение: митингующие восстанавливают баррикады

ОМОН снова взялся за силовой разгон протестующих в столице Беларуси: в который раз используют резиновые пули, слезоточивый газ, светошумовые гранаты, отлавливают людей в подъездах, бьют и задерживают журналистов.

Источник: Радио Свобода, Белсат

Детали: Самые противостояния пока продолжаются в трех районах Минска: Каменная Горка, Уручье и Серебрянка.

Возле станции метро "Каменная горка" омоновцы проводили зачистку. Там же было слышно звуки автоматных очередей. В ответ на силовиков летели бутылки. В этом же районе начался разгон людей, которые принесли цветы на место смерти участника акций.

Одним из убежищ протестующих стали подъезды домов. Однако омоновцы набирают на домофонах номера квартир и требуют открыть им дверь.

Около полутысячи протестующих собрались в районе Серебрянка. Там же ОМОН заблокировал дорогу, а люди запустили салют в сторону силовиков. Очевидцы сообщают о постоянных звуках взрывов в этом районе. На место также вызывают много "скорых".

Серабранка сёння. Бачна частка разбураных барыкадаў і адчыненая машына хуткай дапамогі. Даслалі чытачы. pic.twitter.com/53IoXLg6Qw — Белсат TV (@Belsat_TV) August 11, 2020

Здесь же протестующие попытались снова построить баррикады, которые уничтожила милиция.

Также несколько сотен человек смогли перекрыть проспект Рокоссовского, чем заблокировали движение автозаков.

Силовики не чураются бить и журналистов. Так, в фотокорреспонденту Associated Press Сергею Грицу разбили дисплей камеры, у его коллеги из "Нашей Нивы" Надежды Южан забрали флешку. Корреспондент TYT.BY был задержан и избит.

Что было ранее: В центр Минска в третий день протестов колоннами едет спецтехника, автозаки, водометы. Люди также выходят из дома в 19:00.

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Напомним: