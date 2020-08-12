В Минске снова обострение: митингующие восстанавливают баррикады
ОМОН снова взялся за силовой разгон протестующих в столице Беларуси: в который раз используют резиновые пули, слезоточивый газ, светошумовые гранаты, отлавливают людей в подъездах, бьют и задерживают журналистов.
Источник: Радио Свобода, Белсат
Детали: Самые противостояния пока продолжаются в трех районах Минска: Каменная Горка, Уручье и Серебрянка.
Возле станции метро "Каменная горка" омоновцы проводили зачистку. Там же было слышно звуки автоматных очередей. В ответ на силовиков летели бутылки. В этом же районе начался разгон людей, которые принесли цветы на место смерти участника акций.
Одним из убежищ протестующих стали подъезды домов. Однако омоновцы набирают на домофонах номера квартир и требуют открыть им дверь.
Около полутысячи протестующих собрались в районе Серебрянка. Там же ОМОН заблокировал дорогу, а люди запустили салют в сторону силовиков. Очевидцы сообщают о постоянных звуках взрывов в этом районе. На место также вызывают много "скорых".
Серабранка сёння. Бачна частка разбураных барыкадаў і адчыненая машына хуткай дапамогі. Даслалі чытачы. pic.twitter.com/53IoXLg6Qw— Белсат TV (@Belsat_TV) August 11, 2020
Здесь же протестующие попытались снова построить баррикады, которые уничтожила милиция.
Серабранка, барыкады сёння: pic.twitter.com/qTgiLfypio— Белсат TV (@Belsat_TV) August 11, 2020
Также несколько сотен человек смогли перекрыть проспект Рокоссовского, чем заблокировали движение автозаков.
Каменная горка зараз: pic.twitter.com/43uWDOJqp2— Белсат TV (@Belsat_TV) August 11, 2020
Силовики не чураются бить и журналистов. Так, в фотокорреспонденту Associated Press Сергею Грицу разбили дисплей камеры, у его коллеги из "Нашей Нивы" Надежды Южан забрали флешку. Корреспондент TYT.BY был задержан и избит.
Что было ранее: В центр Минска в третий день протестов колоннами едет спецтехника, автозаки, водометы. Люди также выходят из дома в 19:00.
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Напомним:
- После выборов президента 9 августа в Беларуси протестуют против Александра Лукашенко и в поддержку Светланы Тихановской. Акции сопровождаются насилием силовиков, стрельбой и задержаниями, а митингующие уже начали использовать "коктейли Молотова" и якобы один пытался бросить взрывное устройство – и сам погиб.
- На следующий день протестующие вновь вышли на митинги, на что милиция снова открыла огонь, также сообщается о взрывах свето-шумовых гранат.