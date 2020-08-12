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В Минске снова обострение: митингующие восстанавливают баррикады

Среда, 12 августа 2020, 01:23
В Минске снова обострение: митингующие восстанавливают баррикады

ОМОН снова взялся за силовой разгон протестующих в столице Беларуси: в который раз используют резиновые пули, слезоточивый газ, светошумовые гранаты, отлавливают людей в подъездах, бьют и задерживают журналистов.

Источник: Радио Свобода, Белсат

Детали: Самые противостояния пока продолжаются в трех районах Минска: Каменная Горка, Уручье и Серебрянка.

Возле станции метро "Каменная горка" омоновцы проводили зачистку. Там же было слышно звуки автоматных очередей. В ответ на силовиков летели бутылки. В этом же районе начался разгон людей, которые принесли цветы на место смерти участника акций.

 

Одним из убежищ протестующих стали подъезды домов. Однако омоновцы набирают на домофонах номера квартир и требуют открыть им дверь.

 

Около полутысячи протестующих собрались в районе Серебрянка. Там же ОМОН заблокировал дорогу, а люди запустили салют в сторону силовиков. Очевидцы сообщают о постоянных звуках взрывов в этом районе. На место также вызывают много "скорых".

Здесь же протестующие попытались снова построить баррикады, которые уничтожила милиция.

Также несколько сотен человек смогли перекрыть проспект Рокоссовского, чем заблокировали движение автозаков.

Силовики не чураются бить и журналистов. Так, в фотокорреспонденту Associated Press Сергею Грицу разбили дисплей камеры, у его коллеги из "Нашей Нивы" Надежды Южан забрали флешку. Корреспондент TYT.BY был задержан и избит.

Что было ранее: В центр Минска в третий день протестов колоннами едет спецтехника, автозаки, водометы. Люди также выходят из дома в 19:00. 

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Напомним:

  • После выборов президента 9 августа в Беларуси протестуют против Александра Лукашенко и в поддержку Светланы Тихановской. Акции сопровождаются насилием силовиков, стрельбой и задержаниями, а митингующие уже начали использовать "коктейли Молотова" и якобы один пытался бросить взрывное устройство – и сам погиб.
  • На следующий день протестующие вновь вышли на митинги, на что милиция снова открыла огонь, также сообщается о взрывах свето-шумовых гранат.

Ольга Гетьманец, УП
Темы: Беларусьмитингивиборы
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