Репресованим білорусам зібрали близько мільйона доларів

На підтримку репресованих білорусів, які брали участь у протестах, у facebook зібрали майже 1 мільйон доларів.

Джерело: DW

Деталі: Збір коштів почала ініціатива BY Help декілька тижнів тому. Планувалась, що гроші підуть на оплату штрафів мітингарів. Наразі ж координатор ініціативи Олексій Леончік повідомив, що зібрали мільйон.

Що передувало: В центр Мінська у третій день протестів колонами їде спецтехніка, автозаки, водомети. Люди також виходять з домівок о 19:00.

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