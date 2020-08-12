Репресованим білорусам зібрали близько мільйона доларів
Середа, 12 серпня 2020, 06:00
На підтримку репресованих білорусів, які брали участь у протестах, у facebook зібрали майже 1 мільйон доларів.
Джерело: DW
Деталі: Збір коштів почала ініціатива BY Help декілька тижнів тому. Планувалась, що гроші підуть на оплату штрафів мітингарів. Наразі ж координатор ініціативи Олексій Леончік повідомив, що зібрали мільйон.
Що передувало: В центр Мінська у третій день протестів колонами їде спецтехніка, автозаки, водомети. Люди також виходять з домівок о 19:00.
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Нагадаємо:
- Після виборів президента 9 серпня у Білорусі протестують проти Олександра Лукашенка й на підтримку Світлани Тихановської. Акції супроводжуються насильством силовиків, пострілами та затриманнями, а мітингарі вже почали використовувати "коктейлі Молотова" і нібито один намагався кинути вибуховий пристрій – і сам загинув.
- Наступного дня протестувальники знову вийшли на мітинги, на що міліція знову відкрила вогонь.
Українська правда