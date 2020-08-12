В поддержку репрессированных беларусов, участвовавших в протестах, в facebook собрали почти один миллион долларов.

Источник: DW

Детали: Сбор средств начала инициатива BY Help несколько недель назад. Планировалась, что деньги пойдут на оплату штрафов митингующих. Пока же координатор инициативы Алексей Леончик сообщил, что уже собрали миллион.

Что было ранее: В центр Минска в третий день протестов колоннами едет спецтехника, автозаки, водометы. Люди также выходят из дома в 19:00.

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Напомним: