Репрессированным белорусам собрали около миллиона долларов
Среда, 12 августа 2020, 06:00
В поддержку репрессированных белорусов, участвовавших в протестах, в facebook собрали почти один миллион долларов.
Источник: DW
Детали: Сбор средств начала инициатива BY Help несколько недель назад. Планировалась, что деньги пойдут на оплату штрафов митингующих. Пока же координатор инициативы Алексей Леончик сообщил, что уже собрали миллион.
Что было ранее: В центр Минска в третий день протестов колоннами едет спецтехника, автозаки, водометы. Люди также выходят из дома в 19:00.
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Напомним:
- После выборов президента 9 августа в Беларуси протестуют против Александра Лукашенко и в поддержку Светланы Тихановской. Акции сопровождаются насилием силовиков, стрельбой и задержаниями, а митингующие уже начали использовать "коктейли Молотова" и якобы один пытался бросить взрывное устройство – и сам погиб.
- На следующий день протестующие вновь вышли на митинги, на что милиция снова открыла огонь, также сообщается о взрывах свето-шумовых гранат.
Украинская правда