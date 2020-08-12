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У Києві стрибок хворих на COVID-19

Середа, 12 серпня 2020, 10:25
Фото amnu.gov.ua

У столиці зросла кількість хворих на коронавірус – лише за минулу добу зареєстрували 182 нових випадки захворювання.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Telegram

Пряма мова: "Кількість хворих на коронавірус в Києві продовжує зростати щодня. 182 виявлених випадки – тільки за минулу добу". 

 

Деталі: Серед нових хворих 86 жінок віком від 19 до 85 років, 83 чоловіки віком від 19 до 82 років, 8 дівчаток від 2 до 13 років та 5 хлопчиків від 2 до 14 років. Захворіли, зокрема, і п’ятеро медиків.

27 осіб госпіталізували.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому (39), Деснянському (24), у Солом’янському та Оболонському (по 21) районах.

Станом на 12 серпня у столиці вже 9869 підтверджених випадків захворювання на COVID-19. Коронавірус забрав життя 147 осіб. Подолали хворобу 3278 мешканців столиці (з них 31 за минулу добу).

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Українська правда
Теми: Київкоронавірус


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