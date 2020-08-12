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В Киеве скачок больных COVID-19

Среда, 12 августа 2020, 10:25
В Киеве скачок больных COVID-19
Фото amnu.gov.ua

В столице возросло количество больных коронавирусом – только за минувшие сутки зарегистрировали 182 новых случая заболевания.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Telegram

Прямая речь: "Количество больных коронавирусом в Киеве продолжает расти ежедневно. 182 выявленных случая – только за минувшие сутки".

Детали: Среди новых больных 86 женщин в возрасте от 19 до 85 лет, 83 мужчины в возрасте от 19 до 82 лет, 8 девочек от 2 до 13 лет и 5 мальчиков от 2 до 14 лет. Заболели в том числе и пятеро медиков.

27 человек госпитализированы.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком (39), Деснянском (24), в Соломенском и Оболонском (по 21) районах.

По состоянию на 12 августа в столице уже 9869 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Коронавирус унес жизни 147 человек. Преодолели болезнь 3278 жителей столицы (из них 31 за минувшие сутки).

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Предыстория: 

Украинская правда
Темы: Киевкоронавирус
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