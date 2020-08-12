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Кабмін передумав призначати бізнесмена главою Кіровоградської ОДА

Середа, 12 серпня 2020, 12:18
Кабмін передумав призначати бізнесмена главою Кіровоградської ОДА

Кабінет міністрів не буде рекомендувати кандидатуру Валерія Міщенка на посаду голови Кіровоградської ОДА, бо він є власником бізнесу, тому має конфлікт інтересів.

Джерело: Telegram-канал міністра кабінету міністрів Олега Немчинова

Пряма мова: "Уряд не рекомендуватиме кандидатуру Валерія Міщенка на посаду голови Кіровоградської ОДА.

Таке рішення ми ухвалили після заслуховування кандидата Міщенка на засіданні Кабінету міністрів.

Репутація глав ОДА має бути кристально чистою та мати підтримку у своєму регіоні. Ми врахували думку як простих громадян, так і бізнесу. Більше того, є інформація, що у кандидата існує конфлікт інтересів, оскільки він є власником бізнесу".

Деталі: Міністр додав, що отримавши всю інформацію, члени уряду вирішили не рекомендувати Міщенка до призначення на посаду глави Кіровоградської ОДА.

Немчинов додав, що при затвердженні голів ОДА Кабмін враховує думку жителів регіону.

Що було раніше: Під час засідання уряду 5 серпня Міщенко зазначав, що має власний бізнес, проте його запевнили, що це не проблема: "Коли мені запропонували (посаду - ред.), я сказав, що це може бути конфлікт інтересів, – але мені на це сказали, що в мене не буде конфлікту інтересів".

Підприємець із 2001 року займається вирощуванням сільськогосподарських культур у Кіровоградській та Чернігівській областях.

На Кабміні Міщенко зазначив, що при переході на державну службу передасть свій бізнес синові, щоб не було конфлікту інтересів.

За даними YouControl, він значиться засновником 8 компаній і керівником 2-х.

Передісторія:

  • 25 червня Кабінет міністрів погодив відставку Андрія Балоня з посади голови Кіровоградської обласної держадміністрації. 
  • Того ж дня Балоня та посадовця цієї ж ОДА зловили на вимаганні 1,8 мільйона гривень.
  • 26 червня президент Володимир Зеленський відправив Андрія Балоня у відставку.

Українська правда

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Теми: Кабінет міністрівКіровоградська областьмісцева влада
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