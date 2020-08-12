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Кабмин передумал назначать бизнесмена главой Кировоградской ОГА

Среда, 12 августа 2020, 12:18
Кабмин передумал назначать бизнесмена главой Кировоградской ОГА

Кабинет министров не будет рекомендовать кандидатуру Валерия Мищенко на должность председателя Кировоградской ОГА, потому что он является владельцем бизнеса, поэтому имеет конфликт интересов.

Источник: Telegram-канал министра кабинета министров Олега Немчинова

Прямая речь: "Правительство не будет рекомендовать кандидатуру Валерия Мищенко на должность председателя Кировоградской ОГА.

Такое решение мы приняли после заслушивания кандидата Мищенко на заседании Кабинета министров.

Репутация глав ОГА должна быть кристально чистой и иметь поддержку в своем регионе. Мы учли мнение как простых граждан, так и бизнеса. Более того, есть информация, что у кандидата существует конфликт интересов, поскольку он является владельцем бизнеса".

Детали: Министр добавил, что получив всю информацию, члены правительства решили не рекомендовать Мищенко до назначения на должность главы Кировоградской ОГА.

Немчинов добавил, что при утверждении председателей ОГА Кабмин учитывает мнение жителей региона.

Что было раньше: Во время заседания правительства 5 августа Мищенко отмечал, что имеет собственный бизнес, однако его заверили, что это не проблема: "Когда мне предложили (должность - ред.), я сказал, что это может быть конфликт интересов, - но мне на это сказали, что у меня не будет конфликта интересов".

Предприниматель с 2001 года занимается выращиванием сельскохозяйственных культур в Кировоградской и Черниговской областях.

На Кабмине Мищенко отметил, что при переходе на государственную службу передаст свой бизнес сыну, чтобы не было конфликта интересов.

По данным YouControl, он значится учредителем 8 компаний и руководителем 2-х.

Предыстория:

Украинская правда
Темы: Кабинет министровКировоградская областьместная власть
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