На пост мера Києва претендуватиме ще один політик

Колишній народний депутат Борислав Береза буде балотуватися на міського голову Києва і поведе список своєї "Екопартії" до Київської міської ради.

Джерело: Береза у Facebook

Пряма мова: "Так, я прийняв остаточне рішення і йду у мери Києва, а моя команда ЕкоПартії – до Київради.

Я втомився ставити собі одні й ті самі питання: Чому моє улюблене місто не виглядає, як Будапешт, Брюгге, Страсбург й тим паче Відень? Чому в цих містах гарні дороги, чітко налагоджена інфраструктура, збережені історичні пам’ятки і потоки туристів? А в нас, натомість, лише незаконна та хаотична забудова, знищення зелених зон, засмічення й загазованість, погані дороги й величезні затори?

Все просто: риба гниє з голови. Києвом десятиріччями керували випадкові люди, які не мали ані конкретної стратегії, ані власного бачення щодо майбутнього нашої столиці. Мета в цих горе-керманичів: за рахунок киян "вирішувати" різні проблеми всієї країни та лобіювати політичні рішення та забезпечити добробут власних родин. На киян їм просто начхати.

Цьому потрібно покласти край. Киянам потрібна своя влада, яка буде працювати на місто, а не на групи впливу та забудовників. За кермо нарешті мають стати люди, які готові на реальні дії та готові показати реальні результати.

У 2020 році в нас є шанс нарешті надати нашому місту можливість дихати вільно. Потрібно лише вигнати з кабінетів старих корупціонерів, та не дозволити завести нових, в купі з черговими брехунами, пройдисвітами й квартальцями.

Вибір між старими та новими корупціонерами не може бути правильним. Нам всім потрібна альтернатива. І такою альтернативою повинні бути люди, яких турбують проблеми Києва, а не партійні рейтинги чи межпартійні договорняки. Люди, які знають як вирішувати проблеми Києва та зробити його більш комфортним.

Я прийняв рішення йти у мери Києва й вести команду своєї ЕкоПартії у Київраду. В наших рядах – професіонали, здатні розробити повноцінну екологічну програму розвитку столиці, й рішучі політики спроможні втілити її у життя. Разом ми очистимо місто від сміття, а владу від корупції!".

Нагадаємо: Борислав Береза був народним депутатом у Верховній Раді VIII скликання у 2014-2019 роках, він був обраний за округом №213 у Києві (т.зв. "Троєщина").

Про участь у місцевих виборах 2020 року у столиці заявили вже декілька політиків та політичних сил.

Чинний мер Києва Віталій Кличко відмовився від пропозиції п’ятого президента Петра Порошенка балотуватися від "Європейської солідарності" і висуватиме свою кандидатуру від партії "УДАР", яку очолює.

Від партії "Слуга народу" в мери столиці буде балотуватися Ірина Верещук.

Від партії "Голос" – шоумен Сергій Притула, який торік не потрапив у парламент.

Партія "Батьківщина" висуває нардепа Олексія Кучеренка кандидатом на посаду мера Києва.

Підприємець, засновник "Eurolab" Андрій Пальчевський піде на вибори від політсили "Перемога Пальчевського" і вже заявив про намір пожити в різних районах Києва по тижню, щоб зануритися у проблематику всіх частин міста.