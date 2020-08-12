На пост мэра Киева будет претендовать еще один политик

Бывший народный депутат Борислав Береза ​​будет баллотироваться на городского главу Киева и поведет список своей "Экопартии" в Киевский городской совет.

Источник: Береза ​​в Facebook

Прямая речь: "Да, я принял окончательное решение и иду в мэры Киева, а моя команда ЕкоПартії – в Киевсовет.

Я устал задавать себе одни и те же вопросы: Почему мой любимый город не выглядит, как Будапешт, Брюгге, Страсбург и тем более Вена? Почему в этих городах хорошие дороги, четко отлаженная инфраструктура, сохранены исторические памятники и потоки туристов? А у нас, вместо этого, только незаконная и хаотичная застройка, уничтожение зеленых зон, засорение и загазованность, плохие дороги и огромные пробки?

Все просто: рыба гниет с головы. Киевом десятилетиями руководили случайные люди, которые не имели ни конкретной стратегии, ни собственного видения будущего нашей столицы. Цель у этих горе-руководителей: за счет киевлян "решать" различные проблемы всей страны и лоббировать политические решения и обеспечить благосостояние собственных семей. На киевлян им просто плевать.

Этому нужно положить конец. Киевлянам нужна своя власть, которая будет работать на город, а не на группы влияния и застройщиков. За руль, наконец, должны стать люди, которые готовы на реальные действия и готовы показать реальные результаты.

В 2020 году у нас есть шанс наконец предоставить нашему городу возможность дышать свободно. Нужно только выгнать из кабинетов старых коррупционеров, и не позволить завести новых, в сочетании с очередными лжецами, проходимцами и кварталовцами.

Выбор между старыми и новыми коррупционерами не может быть правильным. Нам всем нужна альтернатива. И такой альтернативой должны быть люди, которых беспокоят проблемы Киева, а не партийные рейтинги или межпартийные договорняки. Люди, которые знают, как решать проблемы Киева и сделать его более комфортным.

Я принял решение идти в мэры Киева и вести команду своей ЭкоПартии в Киевсовет. В наших рядах – профессионалы, способные разработать полноценную экологическую программу развития столицы, и решительные политики, способные воплотить ее в жизнь. Вместе мы очистим город от мусора, а власть от коррупции!".

Напомним: Борислав Береза ​​был народным депутатом в Верховной Раде VIII созыва в 2014-2019 годах, он был избран по округу №213 в Киеве (т.н. "Троещина").

Об участии в местных выборах 2020 года в столице заявили уже несколько политиков и политических сил.

Действующий мэр Киева Виталий Кличко отказался от предложения пятого президента Петра Порошенко баллотироваться от "Европейской солидарности" и будет выдвигать свою кандидатуру от партии "УДАР", которую возглавляет.

От партии "Слуга народа" в мэры столицы будет баллотироваться Ирина Верещук.

От партии "Голос" – шоумен Сергей Притула, который в прошлом году не попал в парламент.

Партия "Батькивщина" выдвигает нардепа Алексея Кучеренко кандидатом на должность мэра Киева.

Предприниматель, основатель "Eurolab" Андрей Пальчевский пойдет на выборы от политсилы "Победа Пальчевского" и уже заявил о намерении пожить в разных районах Киева по неделе, чтобы погрузиться в проблематику всех частей города.