Серед тисяч затриманих у Білорусі були українці, одного навіть побили

У Білорусі під час акцій протесту у зв'язку з оголошенням Олександра Лукашенка переможцем президентських виборів побили українського фотокореспондента і затримали 9 громадян України.

Джерело: відповідь пресслужби Міністерства закордонних справ на запит "Суспільного"

Дослівно: "За інформацією посольства України в Білорусі, станом на 9:00 12 серпня відомо про факт побиття українського фотокореспондента агентства Associated Press, якого з незначними медичними ушкодженнями було доставлено до одного з медичних закладів. Після надання допомоги у той же день він був виписаний. До посольства не звертався".

Деталі: Згідно з інформацією МЗС, посольство також отримало повідомлення про затримання у Вітебську 9 українців у зв'язку з "адміністративними правопорушеннями". Завдяки вжитим посольством заходів наступного дня цих громадян України звільнили з-під варти.

Інформація про будь-які інші інциденти з громадянами України в Білорусі наразі відсутня. Зазначається, що посольство продовжує перевірку й відстеження ситуації і в разі появи нових даних інформуватиме додатково.

Нагадаємо: 10 серпня МВС Білорусі повідомляло про затримання близько 3 тисяч протестувальників. 11 серпня– вже про більше 2 тисяч.

Після виборів президента Білорусі 9 серпня в країні протестують проти Олександра Лукашенка й на підтримку його головної суперниці Світлани Тихановської. Акції супроводжуються насильством силовиків, пострілами та затриманнями, а мітингарі вже почали використовувати "коктейлі Молотова". Серед протестувальників є загиблі.