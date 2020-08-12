Среди тысяч задержанных в Беларуси были украинцы, одного даже избили

В Беларуси во время акций протеста в связи с объявлением Александра Лукашенко победителем президентских выборов избили украинского фотокорреспондента и задержали 9 граждан Украины.

Источник: ответ пресс-службы Министерства иностранных дел на запрос "Суспильного"

Дословно: "По информации посольства Украины в Беларуси, по состоянию на 9:00 12 августа известно о факте избиения украинского фотокорреспондента агентства Associated Press, который с незначительными медицинскими повреждениями был доставлен к одному из медицинских учреждений. После оказания помощи в тот же день он был выписан. В посольство не обращался".

Детали: Согласно информации МИД, посольство также получило уведомление о задержании в Витебске 9 украинцев в связи с "административными правонарушениями". Благодаря принятым посольством мераам на следующий день они были отпущены.

Информация о каких-либо других инцидентах с гражданами Украины в Беларуси пока отсутствует. Отмечается, что посольство продолжает проверку и отслеживание ситуации и в случае появления новых данных будет информировать дополнительно.

Напомним: 10 августа МВД Беларуси сообщало о задержании около 3 тысяч протестующих. 11 августа – о еще 2 тысячах.

После выборов президента Беларуси 9 августа в стране масово протестуют против Александра Лукашенко и в поддержку его главной оппонентки Светланы Тихановской. Акции сопровождаются насилием силовиков, стрельбой и задержаниями, а митингующие уже начали использовать "коктейли Молотова". Среди протестующих есть погибшие.