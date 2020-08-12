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Путін і Макрон обговорили Донбас

Середа, 12 серпня 2020, 19:00

Президенти Росії Володимир Путін і Франції Еммануель Макрон обговорили питання врегулювання ситуації, яка виникла на українському Донбасі.

Джерело: сайт Кремля з посиланням на телефонну розмову двох лідерів

Деталі: Повідомляється, що мова йшла про "різні аспекти врегулювання", зокрема, була дана позитивна оцінка підписаним 22 липня Тристоронньою контактною групою в Мінську "Заходам щодо посилення режиму припинення вогню".

Путін знову підняв свою улюблену тему про те, що Україна повинна "неухильно виконувати свої зобов'язання по політичних аспектах Мінських домовленостей", а також "налагоджувати прямий діалог з Донецьком і Луганськом".

Сторони домовилися продовжити спільну роботу в рамках "нормандського формату".

Зазначається, що розмова відбулася за ініціативою Макрона.

Нагадаємо: З опівночі 27 липня на Донбасі почав діяти режим повного та всеосяжного припинення вогню, про який домовились на засіданні Тристоронньої контактної групи.

Українська правда
Теми: ПутінФранціяДонбаснормандський формат


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