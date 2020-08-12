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Путин и Макрон обсудили Донбасс

Среда, 12 августа 2020, 19:00

Президенты России Владимир Путин и Франции Эммануэль Макрон обсудили вопросы урегулирования ситуации, которая возникла на украинском Донбассе.

Источник: сайт Кремля со ссылкой на телефонный разговор двух лидеров

Детали: Сообщается, что речь шла о "различных аспектах урегулирования", в частности, была дана позитивная оценка подписанным 22 июля Трехсторонней контактной группой в Минске "Мерам по усилению режима прекращения огня".

Путин опять поднял свою любимую тему о том, что Украина должна "неукоснительно выполнять свои обязательства по политическим аспектам Минских договоренностей", а также "налаживать прямой диалог с Донецком и Луганском".

Стороны договорились продолжить совместную работу в рамках "нормандского формата".

Отмечается, что разговор состоялся по инициативе Макрона.

Напомним: С полуночи 27 июля на Донбассе начал действовать режим полного и всеобъемлющего прекращения огня, о котором договорились на заседании Трехсторонней контактной группы.

Украинская правда
Темы: ПутинФранцияДонбасснормандский формат


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